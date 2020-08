Navrhneme příspěvek jeden milion korun pro každého, píše šéf ODS Fiala

„Na nejbližší schůzi PS navrhneme jednorázový příspěvek 1 milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří,“ zažertoval v neděli ráno na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Maláčová v sobotu večer v televizi Nova uvedla, že v pondělí předloží návrh na “rouškovné“ pro důchodce ve výši 6 tisíc korun.

„Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6 000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí. Radost by důchodcům chtěla udělat už před Vánocemi.



Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo prozradil, že přemýšlí o příspěvku mezi pěti až šesti tisíci s tím, že jednat o tom chce v pondělí s ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. I on připustil, že příspěvek by důchodci mohli dostat už letos, ale také možná až příští rok.

Souhlasíte s názorem, že slíbenými penězi si politici starší voliče kupují? celkem hlasů: 1637 Ano 1516 Ne 110 Nevím 11

„Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedla v sobotu také ministryně financí Alena Schillerová. O jednorázovém příspěvku pro seniory hovořila právě ona jako první. V rozhovoru se serverem Blesk.cz Schillerová nicméně hovořila o podstatně nižší částce, a sice o zhruba tisíci korunách.

Babiš zahájil koncem července závody ve zbrojení o sympatie důchodců návrhem změny valorizace, tedy zákonného zvýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 Kč. ČSSD ho pak trumfla s tím, že by mohla být až o 400 Kč. Babiš následně hovořil o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 Kč.

Ekonom: kupují si voliče

Podle ekonoma Lukáše Kovandy si politici „rouškovným“ kupují voliče. „Pro takový jednorázový bonus, Maláčová jej označuje jako „rouškovné“, se těžko hledá objektivně smysluplné ekonomické opodstatnění,“ reagoval.

„Babiš hovoří o tom, že důchodci během vrcholícího šíření koronavirové nákazy prožívali ’stres’, takže mají nárok na podobnou kompenzaci jako OSVČ. Jenže v případě OSVČ se jednalo o kompenzaci výpadku příjmů, způsobeném uzavřením podstatné části ekonomiky v rámci boje s nákazou. Důchodcům příjmy nijak kráceny nebyly,“ poznamenal ve svém komentáři hlavní ekonom Czech Fund a člen Národní ekonomická rady vlády.



Podle něj jde v případě příspěvků pro seniory pouze o jejich voličskou přízeň. „Vládní strany, tedy hnutí ANO i ČSSD, nechtějí riskovat, že si penzisty rozezlí natolik, že ti u voleb začnou dávat hlas někomu jinému. Proto svorně – a mediálně synchronizovaně – si nyní za peníze daňového poplatníka hodlají přízeň důchodců pojistit, případně koupit zpět. Opatření má vyjít státní kasu na zhruba 17 miliard korun,“ uvedl.

Vláda by měla zajistit peníze pro důchodce systémově, tedy reformou. Díky ní podle Kovandy důchodci budou mít více peněz, aniž by se stát jakýmkoliv způsobem zadlužoval.

„Bohužel, i současná ministryně práce a sociálních věcí má jiné priority. Raději se věnuje podružnosti v podobě srovnávání toho mála, co si důchodci a důchodkyně mezi sebou rozdělují, než aby do systému skutečnou reformou postupně vlila více peněz,“ dodal.