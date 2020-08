Jednorázový příspěvek pro důchodce rozpočet ustojí, míní Havlíček

Každý segment ekonomiky byl nějakou formou podpořený, proto je podle Havlíčka férové podpořit i důchodce. „Tato skupina byla odizolovaná, nám se zdá férové srovnat účty,“ dodal.

Skopeček uvedl, že na tomto kroku není zrnko racionální úvahy, co si to ekonomika ve vztahu k veřejným financím může dovolit. „Vyšší důchody si přejeme všichni, ale nejprve by se měla uskutečnit důchodová reforma. Každý výdaj nad rámec zákonné valorizace navíc pomůže důchodcům, ale znamená zároveň kratší životnost penzijního systému pro střední generaci,“ podotkl.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pondělí předloží návrh na jednorázový bonus pro důchodce 6 tisíc korun. Řekla to v sobotu televizi Nova. O vládou zvažovaném jednorázovém příspěvku 5 tisíc nebo 6 tisíc korun pro důchodce v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo mluvil premiér Andrej Babiš.

Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2 021 ze zhruba 840 na 900 Kč. ČSSD pak navrhla zvýšení až o 400 Kč. Babiš následně hovořil o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 Kč.