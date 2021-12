Jeho slova byla vlídná, prozradil Fiala, co mu Babiš zanechal v dopise

„V závěru dopisu říká, že budou tvrdou ale konstruktivní opozicí a že je připraven se na řadě věcí domlouvat a podpořit je, pokud budou rozumné. To si myslím, že je velmi dobrý příslib do budoucna,” řekl premiér s tím, že je nutné umět spolupracovat.

„Je důležité, abychom se dokázali shodnout na některých klíčových věcech napříč politickým spektrem. Třeba v zahraniční politice, tam by bylo velice dobré, kdybychom dokázali najít shodu.

Pro Fialu je také důležité shodnout se na důchodové reformě. „Je to rozhodnutí, které musíte udělat ne pro jedno volební období, ale na několik volebních období dopředu. Tam je důležité, aby i ta příští vláda, která může být i jinak politicky složená, zachovala to, na čem se domluvíme,“ dodal.

Celkové vyznění dopisu nový předseda vlády Fiala zhodnotil, jako vlídné a vnímá Babišova slova pozitivně.

Babiš dle svých slov chce dopisem založit novou tradici po vzoru prezidentů Spojených stárů, kteří si taky při střídání v Bílém domě ponechávají vzkazy.

Novou vládu jmenoval prezident Miloš Zeman minulý pátek. Několik hodin poté Fiala uvedl prvních sedm členů svého týmu do funkcí. V sobotu uvedl, jako první do úřadu Janu Černochovou. Dvoudenní uvádění do funkcí zakončil premiér na úřadu vlády.