Dohlížel na Sazku před krachem, teď troubí v Lánech a bere statisíce dotací

Pavel Kořan se naposledy na veřejnosti objevoval jako předseda dozorčí rady Sazky. Do zemdlení tehdy opakoval, že loterijní firma je ve skvělé kondici a její ředitel Aleš Hušák má plnou důvěru Kořanem vedeného orgánu, který na něj měl dohlížet.

Krátce potom Sazka zkrachovala a její loterijní byznys získala PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a KKCG Karla Komárka. Český sport přišel o miliardový zdroj peněz. A soudy dodnes nerozpletly, kdo za to mohl. Kořan odešel nejen z dozorčí rady Sazky, ale i z pozice šéfa Českého svazu tělesné výchovy.

To už je sedm let. MF DNES zjistila, čemu se věnuje nyní. Do jeho mysliveckého spolku Společnost hájovny Křiniště mu za poslední tři roky přiteklo ze sídla prezidenta Miloše Zemana na 360 tisíc korun. Vyplatil mu je ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, stíhaný policií za manipulaci veřejných zakázek.

Z jednoho z nejmocnějších mužů českého sportu se navíc stal trubač, který například v Lánech společně se svou ženou zatroubil čínskému prezidentovi, kterého si Zeman do Lán pozval, aby utužil přátelství s komunistickou zemí.

Čest troubit pro Čínu

„To, že jsme měli tu čest troubit právě my, pokládám za jasnou odpověď hlasitým křiklounům, kteří bez ohledu na zájmy naší vlasti kritizovali kdeco včetně,pompéznosti‘ přijetí unikátní státní návštěvy z Číny,“ řekl tehdy Kořan v rozhovoru pro Rakovnický deník s tím, že jeho trubačské představení pompézní není.

O pár měsíců později jeho spolek uzavřel s Lesní správou Lány memorandum. „Dohoda mezi stranami zahrnuje vzájemnou spolupráci a podporu vedoucí k vzájemné podpoře jejich činnosti,“ píše se v dokumentu, který má MF DNES k dispozici. Z rozpočtu Hradu mu následně až do této doby přišly celkem tři platby, jak je patrné z registru smluv.

Nejprve si u něj Balák objednal reklamu na placené lovy v Lánech a zdejší výstavu na Mysliveckých slavnostech svatého Eustacha, které pořádá na hradě Křivoklát. Za 120 tisíc. Akci se dostalo i oficiální záštity prezidenta Miloše Zemana. Dokonce se na ní od té doby pravidelně uděluje i cena prezidenta ČR v podobě umělecké vázy pro nejlepšího loveckého hudebníka.

Další stovky tisíc podobným způsobem dorazily do spolku i v následujících dvou letech. Dle stíhaného Baláka přitom na takové podpoře není nic divného.

„Spolek byl vybrán na základě toho, že organizačně zajišťuje největší myslivecké a lesnické slavnosti v regionu, a to Myslivecké slavnosti svatého Eustacha na hradě Křivoklát. Pan Pavel Kořan není žádným způsobem aktivní na Lesní správě Lány,“ odpověděl na dotaz redakce Balák.



A někdejší sportovní boss Kořan tvrdí, že Lány s požadavkem na peníze oslovil on. „Byla to lesní správa, která je relativně nejblíže Křivoklátu. I vzhledem k historii mi přišla spolupráce naprosto logická. Oslovil jsem je já,“ řekl MF DNES Kořan.

Ten se troubení věnuje s manželkou Danou a společně žijí na hájovně v křivoklátských lesích u Hracholusk.

Pátrání po tom, kdo reálně může za miliardový pád Sazky, mezitím vyšumělo do ztracena. Soudní spory České unie sportu (přejmenovaná bývalá ČSTV ) a někdejšího šéfa loterijní společnosti Sazka Aleše Hušáka ukončila před rokem mimosoudní dohoda.

Zástupci ČSTV, kteří v kritické době seděli v dozorčím orgánu Sazky, podle šéfa ČUS Miroslava Jansty odmítli spolupracovat. U soudu tak bylo Hušákovi, který odpovědnost za krach odmítá, obtížné cokoliv prokázat. „Největším zklamáním je tehdejší předseda ČSTV Pavel Kořan, který na valné hromadě kritizoval Hušáka a pak přišel na soud a řekl, že všechno bylo v pořádku,“ řekl tehdy Jansta.

Miliony pro blízké Mynáře

Kořan přitom zdaleka není jediným zajímavým jménem, kterému z Lán plynou veřejné peníze. MF DNES v minulosti analyzovala lánské zakázky za stamiliony. Šéf obory Balák, kterého osobně vybral a dosadil kancléř Vratislav Mynář, často bez výběrového řízení posílá peníze třeba i sponzorům prezidentské kampaně Miloše Zemana nebo rovnou blízkým kancléře.

V několika případech také miliony putovaly do firem s ukrajinskými vlastníky a sídlem v jednom paneláku, nebo rovnou do společnosti s neexistujícím vlastníkem. Stíhaného Baláka ovšem Mynář dlouhodobě odmítá odvolat.