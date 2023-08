Podcenil jsem symboliku, pravda je směšná, řekl Blažek o schůzce s Nejedlým

„Řekl bych, že je to taková výstraha. Ještě jednou uděláš nějakou hloupost toho typu, co se stalo mně před týdnem, tak v tom týmu nemáš co dělat,“ okomentoval Blažek žlutou kartu od premiéra s tím, že o okolnostech schůzky premiérovi nelhal. „Za lhaní je vždycky červená,“ dodal. S premiérem prý o situaci mluvil otevřeně a upřímně.

„Zjistil jsem, jak někdy může být pravda směšná. Setkání bylo opravdu kvůli bouřce,“ uvedl Blažek. Podle svých slov si ale neuvědomil, jakou symboliku by schůzka s Nejedlým mohla mít. „Jsem v tomhle naivní, protože nepředpokládám, jakých spekulací jsou všichni schopni,“ řekl.

Blažek podle svých slov často chodí po Žižkově a povídá si s lidmi. „Ta chyba je, že když mám nějakou funkci, nemůžu mluvit s každým,“ uvedl. To mu údajně řekl i předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Řekl mi: ‚Při takových setkáních ti nikdo neříká, že toho člověka nemáš pozdravit, že jste spolu prožili nějakou část. Ale máš říct dobrý den nebo ahoj a odejít. A to já jsem neudělal, to je ta chyba,“ dodal ministr.

Blažek odmítl také tvrzení, že šlo o podnikatelský večírek. Podle něj byl Nejedlý v restauraci se svou ženou a dětmi. „Přiznám se, že s panem Nejedlým to není tak, že bychom měli jakékoliv obchodní vztahy. Známe se docela dlouho,“ řekl ministr. Údajně se bavili o volejbalu, který společně v minulosti hráli. „Když někoho znám dlouhou dobu a ten někdo není populární u médií či u veřejnosti, nepřejdu na druhou stranu,“ dodal.

Představa, že odejdu, je nefér

Jedním z důvodů kritiky setkání Blažka s Nejedlým jsou i lobbistovy vazby na Rusko. Podle ministra to ale neznamená, že by se po setkání jakkoliv změnily jeho hodnoty. „Představa, že tam sedíme a bavíme se a já odejdu, je nefér,“ uvedl Blažek.

Schůzku s Nejedlým vysvětloval i Senátu a předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Ve středu večer o tom bude hovořit také s koaličními partnery.

„Nepředbíhejme, já nemám rád kdyby,“ odpověděl na otázku, zda je možné, že ho koaliční partneři vyzvou k odstoupení z funkce. „Teď bych nechal to ‚if‘ na večer,“ dodal s tím, že vláda se bez něj jistě obejde.

Blažek se chvíli před vystoupením v pořadu zúčastnil také akce organizace Milion chvilek, na které několik stovek lidí protestovalo za jeho odvolání z funkce. Vystoupit na akci ale nemohl. Organizátoři to odůvodnili tím, že by to bylo nevhodné.

„Jedna věc je demonstrace, kde ten člověk není předem odsouzený a může k tomu něco říct. Pak mluví s demokraty. Pak je elitní demokracie, to jsou ti, kteří říkají: ‚Takže s Blažkem se nebudeme bavit. Budeme říkat vypadni a bavit se nebudeme‘. Když někdo říká, že je pro demokracii, nemůžeme říkat: ‚S tebou se bavíme, s tebou se nebavíme‘. Pak to není demokracie, ale elitářství,“ uzavřel Blažek.