Politolog: Ticho opozice je podezřelé. Blažkovo vystoupení u chvilkařů bylo naivní

Jaký byl záměr ministra Pavla Blažka, že dorazil osobně na akci Milionu chvilek?

Ze strany politika je to vždycky ukázat jakousi vstřícnost k dialogu či komunikaci. Je to přirozené, jít tomu naproti a ukázat, že se neschovává a chce ty věci nějakým způsobem komunikovat.

Otázkou je, zda to bylo marketingově dobře zvládnuté. Minimálně jeho poradci mu museli radit, že to vyvolá další vlnu vášně. Byl v podstatě vypískán, ale i tato reakce se musela čekat.

Jestli marketingovému týmu ministra šlo jenom o to, ukázat, že tam přišel a měl zájem o dialog a demonstranti neměli, tak to se splnilo. Jestli ale třeba očekávali, že ho nechají promluvit či ho vyslechnou, tak to bylo velmi naivní.

Je to citlivá kauza pro premiéra i ministra

Myslíte, že mu to mohl dát pokynem i premiér Petr Fiala, který mu včera udělil žlutou kartu?

To bychom asi spekulovali. Na druhou stranu je to citlivá kauza pro premiéra i ministra, takže je spíše pravděpodobné, že to bylo s Úřadem vlády konzultováno. Respektive s okolím premiéra. Protože premiér v posledních dnech ho už musí dost vysvětlovat. Samozřejmě se bavíme v rovině spekulací, ale dá se předpokládat, že to bylo konzultováno.

Sám Blažek chtěl na akci promluvit, ale pořadatelé mu to neumožnili. Byla to od nich chyba, nedali si spíše vlastní gól?

Oni se vlastně drželi charakteru dané demonstrace, která byla jen o tom - vyzvat ministra k rezignaci, že situace už dosáhla takových rozměrů, že již není prostor k vysvětlování. Argumenty měli.

Jak jsem ale říkal, je otázkou do jaké míry chtěl ministr ukázat vstřícnost a čekal, že ho zkrátka promluvit nenechají. Celkově je celá záležitost politicky nešťastná.

Takže to od Milion chvilek chyba nebyla, že ho nenechali promluvit?

Pokud trvají na svých argumentech, že demonstrace o tom nebyla, tak to dává nějakou logiku.

Premiér za Blažkem stále stojí

Ještě ohledně Blažka, měl by v daném případě být premiér nekompromisní a prostě jej z funkce odvolat?

Už v minulosti, například ohledně brněnské kauzy, tam byly animozity ze strany koaličních partnerů. Například ze strany Pirátů, kteří mají největší protikorupční program ze všech vládních stran. Když už se koaliční partner vymezuje vůči jinému ministrovi, tak je to něco, co by měl premiér nějakým způsobem reflektovat. To se vlastně nestalo, celou dobu stál za ním.

Premiér stále za Blažkem stojí. Je otázka, do jaké míry je to politicky výhodné. Jestli je opravdu ministr Blažek natolik klíčový pro vládu, protože se uvádí, že byl klíčový v komunikaci s Hradem. Třeba je tak klíčovým článek, že bez něj by opravdu vláda byla v ohrožení. Pokud má premiér v prvé řadě udržet stabilitu kabinetu, a to i za těchto protestů, a dokáže si vykalkulovat, že by ministr měl zůstat, tak to asi nějaký smysl dává.

Pokud jde o srovnání západních demokracií, tam by už ministr dávno rezignoval sám, bez ohledu na to, co premiér říká či neříká. My v tom postkomunistickém režimu máme vyšší míru tolerance.

Objevily se také názory, že ministr Blažek je větší „osobnost“ ve vládě než sám premiér...

To je zase spekulace. Pokud byl ale opravdu klíčový při sestavování vlády u Miloše Zemana, tak jeho vliv v rámci ODS a vlády může být značný. Těžko říci jestli větší než premiéra, ale je minimálně jeden z klíčových hráčů v současném kabinetu.

Voliči mají krátkodobou paměť

Jak celkově mohou přešlapy Pavla Blažka či brněnská kauza s byty působit na voliče?

Samozřejmě negativně. Takové kauzy snižují důvěru občanů a voličů, nikoliv jen v konkrétní politiky, ale také v politickou sféru a stát. Na druhou stranu, voliči mají krátkodobou paměť. To marketéři vědí. Další volby, kdy by voliči mohli vystavit červenou kartu vládním stranám, budou až na jaře evropské volby. To je poměrně daleko.

Samozřejmě také záleží, do jaké míry toho dokáže využít opozice. Zda-li je bude připomínat, nebo bude vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě. Pak také záleží, jestli Milion chvilek bude mít takovou výdrž a třeba další organizace, zda se k tomu budou nadále vyjadřovat. Je otázka, do jaké míry hrají o čas.

Zmínil jste opozici. Není divné, že mlčí? Přitom všichni víme, jak umí být hlasitá.

Je otázka, zda se nekoordinují a hnutí ANO s SPD něco neplánují. Ono ticho u opozice, když víme, že dokáže být velmi hlasitá a dělat velké obstrukce, je samozřejmě podezřelé. Může být opravdu pravděpodobné, že se domlouvá nějaká taktika a nenechají to bez povšimnutí.