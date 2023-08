Piráti hlasovali, zda odejít, když neskončí Blažek. Špičky tlumí rebelii zdola

„V případě setrvání Pavla Blažka ve vládě vyzývá celostátní fórum Pirátské strany své členy vlády, aby nejpozději do 14 dní od vydání tohoto usnesení podali demisi a vyzývá poslanecký klub, aby nejpozději do 14 dní od vydání tohoto usnesení ukončil koaliční smlouvu,“ navrhl Tauer.

„Důvodem pro takovéto usnesení je jasné distancování se od dlouhotrvajících, neprůhledných a Českou republiku poškozujících praktik Pavla Blažka, které pak díky koalici dopadají nepřímo i na Pirátskou stranu,“ uvedl ve svém podnětu, o němž Piráti diskutují ve svém fóru.

Zatím to ale nevypadá, že by měl podnět šanci získat takovou podporu, aby o něm měli závazně hlasovat členové vládní strany. Naznačoval to v úterý dopoledne stav hlasování o odpovědi na otázku - Souhlasíte s opuštěním koalice, v případě setrvání Pavla Blažka ve vládě? „Ano! hlasovalo 34 procent hlasujících, „ne“ 53 procent a „zdržuji se“ 29 procent. Anketa zatím zaujala přes 200 členů, tedy přibližně každého šestého člena strany.

Bartoš nechápe, proč by měl odejít ten, kdo neudělal průšvih

Proti iniciativě svého pražského kolegy Tauera se již vymezily špičky Pirátů. „Piráti nejsou ti, kteří mají máslo na hlavě a úplně nechápu logiku, že někdo udělá průšvih a odejde ten, kdo ho neudělal,“ reagoval ve fóru Pirátů šéf strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Uvedl, že Piráti nenesou v této věci ani stranickou ani vládní zodpovědnost za chování ministra Blažka a podivil se, že podnět přišel ve chvli, kdy se kvůli tomu ještě nesešli ani šéfové pěti vládních stran.

„Všichni si uvědomujeme vážnost situace, a proto ji bude Ivan řešit napřímo s předsedy koaličních stran včetně ODS,“ reagoval ministr zahraničí Jan Lipavský. „Vládní působení Pirátů je úspěšné, držíme kurz, daří se nám prosazovat mnoho dobrého v jinak turbulentní a složité době. Nepřijímejme odpovědnost za cizí skutky, kterých jsme se nedopustili,“ apeloval na kolegy Piráty.

„Za chování ministra spravedlnosti nese odpovědnost ODS a premiér,“ napsal první místopředseda Pirátů a europoslanec Marcel Kolaja. „Nemůžeme vyskakovat jako čertík z krabičky a ukazovat nelogicky sami na sebe pokaždé, když ve vládě někdo něco podělá. Z vlády mají odcházet ti, kteří dělají průšvihy, nikoli ti, kteří dělají dobrou práci,“ je přesvědčen Kolaja, který přitom patřil k menšině, která nepodporovala vstup Pirátů do pětikoaliční vlády.

Nemáme důkazy, že by Blažek zradil zájem státu nebo donášel mafii, uvedl Michálek

Setrvání Pirátů ve vládě podpořil i šéf poslanců Jakub Michálek. „Blažkova aktuálně kauza zatím vypovídá jen o tom, že je familiérní s lidmi bez ohledu na tábor, což jsme vždycky věděli. A že si nezvládá střežit jako ministr spravedlnosti dojem, který dělá navenek. Nevypadá to dobře, současně zase nemáme indicie ani důkazy, že by zradil zájem státu, donášel mafii informace a podobně,“ napsal Jakub Michálek.

Jak se baví s lidmi, tak podle něj vláda jakž takž funguje. „Ne nijak světoborně, ale lépe než předchozí za Babiše, komoušů a socdem,“ napsal Michálek.

Razantně shrnul některé důvody, proč jsou podle něj Piráti ve vládě, bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Někdo ty šíbry z ODS hlídat musí. Protože chceme, aby měli ve vládě normální lidi zastání a STAN i ODS mají obyčejný lidi úplně u zadnice,“ uvedl exposlanec Ferjenčík, krerý nyní dělá asistenta Michálkovi.

Hnutí Milion chvilek pro demokracii svolává na středu demonstraci kvůlischůzce Blažka s Martinem Nejedlým. Ministr jejich pětihodinové setkání v restauraci vysvětloval, že se v ní setkali náhodou kvůli bouřce. Demonstrující budou požadovat odvolání Blažka z funkce. „Nejde o protest proti celé vládě. Cílem je ukázat Petru Fialovi, že občanská společnost stojí za tím, aby nedůvěryhodného Pavla Blažka odvolal. A nehazardoval tak zbytečně s důvěrou občanů v politickou reprezentací,“ napsal spolek Milion chvilek na sociální síti Facebook.