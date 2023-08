Koalice bude řešit ministra Blažka a úpravy vládního úsporného balíčku

To vše se odehraje kvůli schůzce ministra Blažka z ODS s Martinem Nejedlým, lobbistou s neprůhlednými vazbami v Rusku a externím poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Ministr jejich pětihodinové setkání v žižkovské restauraci vysvětloval jako „náhodné setkání kvůli bouřce.“ Blažek v pondělí rozeslal své vyjádření, kde se za setkání s lobbistou Nejedlým omlouvá. „Chci se omluvit všem, kterých se dotkla zpráva o mém soukromém setkání s Martinem Nejedlým. Ačkoli setkání bylo náhodné a nejednalo se o žádnou předem plánovanou pracovní schůzku, chápu, jaký dojem její zveřejnění vyvolalo v řadách široké veřejnosti,“ uvedl ministr Blažek.

Za chybu premiér Petr Fiala považuje, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel.

Koalice jedná o změnách v úsporném balíčku

Koaliční lídři budou také večer jednat o úpravě vládního úsporného balíčku. Vláda nejspíš vyjde vstříc i některému ze společných požadavků odborů a zaměstnavatelů na úpravu balíčku. Vyplynulo to z vyjádření šéfa ČMKOS Josefa Středuly a ministra financí Zbyňka Stanjury. „Byli bychom rádi, aby to neskončilo 10:0, což věřím, že to ani tak nedopadne,“ řekl Středula. „Myslím, že to tak nedopadne,“ potvrdil jeho slova na dotaz iDNES.cz i Stanjura.

Balíček obsahuje šest desítek novel. Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek.. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl dříve premiér Fiala.

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy. Všechna opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky má jít dohromady o 150,7 miliardy korun.

Vláda bude jednat o povinném ručení

Vláda bude ještě před tím jednat o rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné platit povinné ručení. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů.

Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost platit povinné ručení by tak neměli mít vlastníci elektrokol. Nově by podle zákona také měl povinné ručení platit provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník.

Na programu má vláda i plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí do roku 2026, podle kterého by se měla v Česku do konce příštího roku nastavit síť služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Přibýt by mělo krizových lůžek či míst v utajených azylových domech. V příštích letech mají vzniknout také centra pomoci pro znásilněné. Dostupná má být i terapie. Uzákonit se má nepřípustnost fyzických trestů u dětí.