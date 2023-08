Tato vláda je posun kupředu, výjimkou je však Blažek, říká hlas Milionu chvilek

Proč Milion chvilek nereagoval ihned poté, co došlo ke zveřejnění náhodného setkání ministra Pavla Blažka a lobbisty Martina Nejedlého?

Kritickými stanovisky jsme reagovali hned. Doufali jsme, že tohle bude i pro premiéra za hranou. Poté, co jsme se dočkali jen velmi vlažné kritiky, jsme se pustili do plánování happeningu.

Ještě bych rád připomněl, že Pavlu Blažkovi se věnujeme už od doby před sestavováním vlády. Na premiéra Fialu jsme se otevřeným dopisem obrátili, jakmile se Blažek objevil jako kandidát na ministra spravedlnosti. Za nás je Pavel Blažek nedůvěryhodným politikem na funkci ministra spravedlnosti od samého počátku sestavování vlády.

Volební průzkumy nám dávají za pravdu

Milion chvilek již před několika měsíci namaloval ministrovi červenou čáru. Také jste mu zaslali otevřený dopis, kde jste jej vyzvali k rezignaci. Jaká byla od ministra Blažka odezva?

Ministr Blažek se vždy pustí do vysvětlování svých dílčích kroků a do toho, jak nejsou protiprávní. Což ale mi netvrdíme. Jeho zájem o kauzu, ve které je ale prověřován, je eminentní a to ho činí nedůvěryhodným. Je to ukázkový střet zájmů. Obracíme se už proto hlavně na premiéra Fialu.

Ten nás po happeningu červená čára pozval na schůzku, o jejímž průběhu jsme informovali. Tam nás ujišťoval, že Pavla Blažka odvolá v případě, že dojde k jeho trestnímu stíhání. Myslíme si, že je to zbytečný hazard s důvěrou voličů v jeho vládu a politickou reprezentaci obecně. A volební průzkumy nám dávají za pravdu.

Ministrovo setkání s Martinem Nejedlým dodává jeho nedůvěryhodnosti úplně nový rozměr.

Vrátím se zpátky ke středeční akci. Kolik očekáváte, že dorazí lidí?

Jde o happening, ne demonstraci. Tudíž i řečníků bude jen několik málo. Důležité bude jejich sdělení. U happeningů nám jde právě o symbol a sdělení, ne tolik o masovost akce. Proto se tolik nezaměřujeme na počty lidí. Těch bývají v případě podobných akcí spíše stovky, maximálně nízké tisíce. Akce bude krátká, několik desítek minut.

Pokud ministra setrvá ve funkci, budou se podobné akce opakovat?

Pokud nebude Pavel Blažek odvolán, budeme v aktivitách pokračovat.

Měl by Pavel Blažek odstoupit z pozice ministra spravedlnosti kvůli svému setkání s Martinem Nejedlým? Ano 89 %(3014 hlasů) Ne 11 %(383 hlasů)

Proti Blažkovi aktivně vystupujeme

Pokud jde nyní o aktivitu Milion chvilek, tak lidé upozorňují na to, že již není taková, jaká byla v době minulé vlády. Čím to je?

Nebudeme se tvářit, že současná vláda je stejně problematická jako ta Babišova opřená o Miloše Zemana. Samozřejmě, i současní ministři mají své nedostatky. Žádná ideální vláda neexistuje a existovat nebude.

Proto také proti Pavlu Blažkovi aktivně vystupujeme. Z hlediska hlídání demokracie, což je úkol našeho spolku, je ale tato vláda posun kupředu. Má ovšem výjimku, a tou je právě ministr spravedlnosti ve střetu zájmů a s pochybnými kontakty.