Vichry jsou rok od roku silnější. Na vině může být i globální oteplování

Emma, Sabine, Eberhard nebo Kyrill, v tuzemsku foukalo vždycky. Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsme se za uplynulých třicet let setkávali s extrémně silným větrem průměrně jednou za dva roky. Podobných epizod sice zásadně nepřibývá, když už ale zafouká, stojí to v ­posledních letech za to. Větry jsou silnější, než bývaly dříve.