Když srdce operuje robot. Neexistuje třes rukou, lékař potřebuje manuál

Vedoucí lékař Oddělení miniinvazivní kardiochirurgie FN v Hradci Králové Marek Pojar Je náročné naučit se s robotem pracovat?

Je. Než kardiochirurg definitivně sedne ke konzoli a začne sám operovat, musí podstoupit trénink na simulátoru. Musí prodělat výcvik v zahraničí, těch center je víc. Až když má lékař certifikát konzolového chirurga, může sám provádět operace.

Dá se říct, kolik je potřeba tréninkových hodin?

Na simulátoru musíte nasbírat řádově 50 hodin, celkem to trvá dva nebo tři měsíce. Není to omezené hodinami, ale řadou testů, které musíte na simulátoru splnit. Než je splníte na určitý počet bodů pětkrát za sebou, nepustí vás to dál. Pak se jede do Štrasburku na secvičení, my jsme se byli podívat i jinde v zahraničí. A nakonec na první operace přijede lékař, který už má zkušenosti. Celý systém je poměrně dlouhý a trvá přibližně čtvrt roku. Je robotická operace těžší než ta klasická s otevřeným hrudníkem

Robotickou operaci musí dělat chirurg, který umí dokonale operovat. Robot umožňuje dělat pohyby uvnitř pacienta, které lidská ruka neumí. Je to velmi sofistikovaný systém, který napodobuje pohyb rukou. Je to prodloužená ruka a dovoluje dělat pohyby, které jsme nedokázali dělat s klasickými endoskopickými nástroji.