Návrh ODS na zrychlení staveb: Když bude úřad měsíc mlčet, souhlasí

Občanští demokraté svůj návrh ve čtvrtek odůvodnili tím, že stavební řízení patří v České republice k nejdelším na světě. „Podle statistik Světové banky dosahuje v průměru 246 dní, zatímco třeba v Dánsku na vyřízení všech povolení stačí něco přes dva měsíce,“ uvedl

Fiala. „Je to neideologický návrh, jde o jednoduchý a legitimní princip, že si stát si má splnit svoje povinnosti. Vláda a především hnutí ANO má teď šanci ukázat, zda hodlají o snižování byrokracie jen mluvit, nebo zda ji chtějí skutečně omezit,“ uvedl předseda strany Petr Fiala.

„Stát se stále více stává drábem, který hlídá občany, aby se v plnění svých povinností neopozdili o jediný den, sám má ale s dodržováním předepsaných lhůt často problémy,“ dodal místopředseda strany Martin Kupka. Poukázal na to, že úřady se běžně zpožďují o týdny či měsíce, ale nic se neděje. „Tento stav musí skončit,“ uvedl Kupka.

Zrychlení pravidel staveb chystá také vláda. „Absolutní revoluce by mohla být rekodifikace stavebního práva. Jde o to, abychom stavěli rychleji. Po rekodifikaci bude rozhodovat pouze jeden úřad a půjde o jedno rozhodnutí do šedesáti dnů. Přezkum nyní trvá roky, po rekodifikaci to bude šedesát dnů. To bude absolutní pecka, pokud by se to povedlo,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a předseda ANO Andrej Babiš, když odpovídal na otázku, co by rád se svou vládou prosadil v roce 2019



.