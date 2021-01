Nemocnice budou mít co dohánět. Čekají je operace i pracovní prohlídky

Na konci října spolu se zavedením nočního zákazu vycházení a omezením maloobchodního prodeje přikázala vláda nemocnicím odložit veškeré neakutní zákroky. Řada nemocnic tak učinila již dříve – na odložitelné zákroky jednoduše neměly kapacitu.

Na konci listopadu vláda zákaz zrušila. A v prosinci zase obnovila. Nemocnice proto nyní nesmějí přijímat pacienty na plánované zákroky, které je možné odložit. Většina personálu je vytížena covidovými pacienty, nemocnice musí také zvyšovat počty lůžek připravených pro pacienty s covidem-19.

„Akutní výkony provádíme celou dobu, z plánovaných výkonů realizujeme jenom ty, u kterých hrozí, že by došlo v důsledku odložení ke zhoršení stavu pacienta. Dělají se třeba plánované onkologické výkony nebo některé výkony z dětské chirurgie,“ popsal třeba dříve mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Nemonice přitom spoléhaly na to, že nyní již začne i odkladná péče běžet. „Nyní jsme na 75 procentech plné výkonnosti, do konce roku by to mělo být zhruba 90 procent. Týká se to především plánovaných výkonů, ambulantní péče se omezení dotkla v menším rozsahu,“ uvedl Adam Fritscher z Fakultní nemocnice v Olomouci na přelomu listopadu a prosince. K tomu ale nakonec nedošlo.

Část se dohnala přes léto

Nemocnicím se tak i nadále prodlužuje seznam úkonů, které je třeba dohnat. Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) odložila na podzim kvůli epidemiologické situaci padesát procent elektivních zákroků. Jde přitom o velkou nemocnici, řada menších na tom byla hůře.



„Péče o pacienty se ve VFN Praha nezastavila po celou dobu epidemie. Ačkoli došlo k útlumu plánované péče, jen v tom rozsahu, abychom měli dostatečné kapacity pro covid pozitivní pacienty,“ popsala mluvčí Marie Heřmánková s tím, že odklad se týkal všech oblastí mimo urgentní péči.

A omezené byly zákroky i na jaře. V létě jich však nemocnice většinu stihly dohnat. Třeba právě VFN stihla provést 92 procent dříve odložených zákroků.

Mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová zase upozornila, že z procenta odložených výkonů nelze jednoznačně říct, kolik jich je ještě třeba provést. „Část z neuskutečněné operativy mohla proběhnout u jiného poskytovatele, část nebylo třeba vůbec vykonat, například výrazný pokles indikací k operaci mandlí,“ vysvětlila. Podle ní nemocnice situaci teprve vyhodnotí.

A problém nebyl jen v tom, že nemocnice nemohly některou operativu provádět. Část lidí se bála nákazy, omezila proto i preventivní prohlídky. Třeba podle průzkumu internetové lékárny Lékárna.cz utlumil svou péči o zdraví každý druhý Čech.

Na to ostatně reagovali také lékaři. Třeba Nadační fond české srdce spustil na podzim projekt Zdraví není jen koronavirus, v němž lidi přesvědčuje, aby „dodržovali sociální distanc, ale nedistancovali se od svého lékaře“.

Dohánět budou i praktici

Jakmile epidemie ustoupí, práce zavalí i praktické lékaře. Ti podle jejich šéfa, předsedy Společnosti praktických lékařů ČR Petra Šonky, na podzim péči neomezili tak jako na jaře. „Tehdy se odkládala spousta prohlídek, bylo to dané tím, že samozřejmě nikdo z nás neměl ochranné pomůcky, respirátory a tak dále. Nikdo nevěděl, co se od infekce dá čekat,“ popsal.

To ale podle něj během druhé vlny znovu již nenastalo. Praktici dále ordinovali a prováděli všechny preventivní prohlídky. I pacienti byli podle něj ochotní na prohlídky chodit. „Třeba v mé ordinaci se za celý podzim provedlo více preventivních prohlídek než v běžném roce. Právě proto, že se dohánělo jaro,“ řekl.

Přesto přibude i praktickým lékařům práce. Ti totiž vykonávají velké množství předoperačních vyšetření, jichž s obnovením operativy přibude.

„Další věc je, že se z nařízení vlády odložily takzvané pracovně-lékařské prohlídky, a to po dobu nouzového stavu,“ řekl Šonka. Jak tedy nouzový stav skončí, do devadesáti dnů se musí tyto prohlídky dohnat. „Čekáme tedy samozřejmě zvýšený nápor, bude třeba to dodělat v poměrně šibeničním termínu,“ dodal.