Nemocnice obnovují běžné zákroky, pacientům se před Vánoci příliš nechce

„Velká část pacientů nechce podstupovat zákrok před vánočními svátky a vzhledem k tomu, že musí ještě absolvovat různá předoperační vyšetření, je tak náběh operací dost pozvolný,“ vysvětlila mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková.

Ve většině nemocnic, které redakce iDNES.cz oslovila, probíhá obnovení neakutní péče postupně v závislosti na počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19.

„Nyní jsme na 75 procentech plné výkonnosti, do konce roku by to mělo být zhruba 90 procent. Týká se to především plánovaných výkonů, ambulantní péče se omezení dotkla v menším rozsahu,“ uvedl Adam Fritscher z Fakultní nemocnice v Olomouci.



Některé nemocnice však s obnovením neakutních zákroků už letos nepočítají vůbec. Například nemocnice v Karlových Varech musela dosud kvůli opatřením odložit zhruba tisíc plánovaných operací, z toho asi polovinu tvoří ortopedické výkony.

„Akutní výkony děláme celou dobu, z plánovaných výkonů děláme jenom ty, u kterých hrozí, že by došlo v důsledku odložení ke zhoršení stavu pacienta. Dělají se třeba plánované onkologické výkony nebo některé výkony z dětské chirurgie,“ řekl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



Neakutní zákroky zatím neobnovily ani v Královéhradeckém kraji, kde situaci komplikuje velký počet zdravotníků mimo službu. K úterý bylo na nemocenské 312 zdravotníků z celkového počtu asi 2700. „Akutní zdravotní obtíže a komplikace vyžadují okamžitou péči, proto prosíme ostatní pacienty o trpělivost a pochopení,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Návrat do plného provozu nemocnice neodhadou

Většina oslovených nemocnic zatím nedokáže říct, kdy se vrátí ke standardnímu provozu všech oddělení. „Vše záleží na dalším vývoji epidemie. Běžný stav, jaký byl před ní, budeme moci nastolit až v okamžiku, kdy se počty covid-19 nemocných ustálí na zhruba čtvrtině současného počtu hospitalizovaných,“ upřesnila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze Jitka Zinke.



Podobně vidí situaci i ve Fakultní nemocnici v Brně. „Poslední měsíc byl utlumený provoz z 25 operačních sálů na 10. Od úterý se rozjíždí operace na dalších třech sálech. Propad budeme dohánět podle toho, jak se bude dál vyvíjet epidemiologická situace,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.



Nemocnice musely podle rozhodnutí vlády zastavit veškeré neakutní zákroky 28. října. Omezení nakonec trvalo necelé čtyři týdny, když při přechodu na 4. stupeň protiepidemického systému PES opatření zrušil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Nemocnice však neakutní operace začaly většinou obnovovat až v uplynulých dnech.