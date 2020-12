Nádor, který narostl a nešel už operovat. Může za to odklad kvůli covidu

Péči o zdraví utlumil skoro každý druhý respondent. Třetina uvedla, že obavy z nákazy změnily jejich dosavadní péči o zdraví tak, že prevenci zatím vynechávají.

Stačí šest měsíců, aby se malý nádor řešitelný třeba jemným chirurgickým zákrokem dostal do stádia, když se operovat nedá, podotýká přednosta Radioterapeutické a onkologické kliniky FN v Plzni Jindřich Fínek. Podle něj je nutné, aby se lidé nebáli a věnovali čas prevenci.

„Není ani čeho se bát. V nemocnici, kde se dodržují hygienická opatření a dezinfikuje, myjí se ruce a nosí roušky, je riziko nákazy mnohonásobně menší než v supermarketu,“ zdůrazňuje onkolog Jindřich Fínek, který pacientům zároveň radí: „Pečujte o sebe, nic neodkládejte, protože čas nikdy u žádného onemocnění nepracuje pro nás, vždycky pracuje proti nám a my nevíme jak rychle.“

Nebojme se a žijme pokud možno normálně, říká lékař

Rizika odkladu zdůrazňuje i kardiolog Michal Vrablík z III. Interní kliniky VFN Praha a 1. Lékařské fakulty UK v Praze. „Virová epidemie jednoho dne skončí, ale epidemie kardiovaskulárních onemocnění tady zůstane a pravděpodobně pak uvidíme i důsledky té odkládané péče. Nebojme se a žijme pokud možno normálně,“ vyzývá lékař Michal Vrablík.

Průzkum se zmařil i na zkušenosti pacientů s dálkovou komunikací s lékařem. Ta je akceptovatelná pro 58 procent dotazovaných. Většina rovněž uvedla nějakou konkrétní pozitivní zkušenost, například e-recept, objednávání, změna v dávkování užívaných léků, konzultace výsledků odběrů či konzultace postupu v určitých situacích.

„Většina odpovídajících si chválila možnost konzultovat s lékařem přes mobil, e-mail nebo počítač své obtíže, objednat se nebo si dohodnout dávkování léků včetně receptu (e-receptu). Pro některé to byla první zkušenost, kterou ale kvitovali jako přínos,“ říká zakladatel Lékárna.cz Vladimír Finsterle. Podle něj se však našli i rozladění pacienti z neochoty akceptovat jinou možnost kontaktu než osobní návštěvu.

Odpovědi respondentů „Kontrola na onkogynekologii mi byla přeložena, bojím sem, co mě teď čeká.“





„Všechna ta opatření a strach z nákazy změnily moji péči o zdraví – teď se nebojím ani tak covidu, jako výsledků těch posunutých vyšetření.“





„Snažím se starat o zdraví jako obvykle, ale ve chvíli, kdy existuje byť malé riziko, že bych mohla být v kontaktu s někým s COVID, prohlídky ruším a přeobjednávám se.“





„Uvítala bych, kdybych se svou obvodní lékařkou mohla komunikovat mailem.“





„Mám výbornou zkušenost s dálkovou komunikací s obvodním lékařem – i před covidem.“





„Chybí mi možnost větší komunikace s lékařem, což jde problém českého zdravotnictví. Lékaři mají moc práce.“ Zdroj: Lékárna.cz

Komunikaci s pacientem na dálku si lékaři pochvalují

„Překvapilo mě, že odpovídající dokázali rozlišit pozitiva obou přístupů – oceňují operativní a rychlá řešení v dálkové komunikace, ale i nutnost osobní návštěvy pro objektivní určení diagnózy,“ podotýká zakladatel internetové lékárny Vladimír Finsterle. Ten rovněž zmínil individuální poznámky, kdy respondenti zmiňují, že zvažují změnu lékaře právě kvůli možnosti dálkově s ním komunikovat. I přes příznivé přijetí bezkontaktní péče zůstává zhruba 5 procent pacientů zastánci výhradně osobní komunikace s lékařem.

„Rizikové faktory jsme schopni plnohodnotně kontrolovat na dálku a bez osobního kontaktu: pacient si doma měří si tlak a hladinu cukru, tato data sdílíme nebo posíláme mailem a já na ně reaguji, upravuji medikaci. Je to směr, kterým určitě půjdeme,“ doplňuje kardiolog Michal Vrablík.

Komunikaci na dálku s pacientem si pochvaluje i onkolog Jindřich Fínek. „Je to úžasný vynález. Ale video mě ochudí o to, jak se pacient chová - protože to, jestli je vhodný pro léčbu, kterou mu chci nabídnout, to poznám až při osobním kontaktu,“ podotýká lékař.

Výsledky průzkumu 66 procent respondentů je rozhodnuto pokračovat po skončení omezení v pravidelné prevenci a péči o svoje zdraví





respondentů je rozhodnuto pokračovat po skončení omezení v pravidelné prevenci a péči o svoje zdraví 38 procent lidí odložilo péči o svoje zdraví kvůli obavám z nakažení covid-19



lidí odložilo péči o svoje zdraví kvůli obavám z nakažení covid-19 18 procent uvedlo, že žádnou péči neodložilo Zdroj: Lékárna.cz

Průzkumu Lékárna.cz se v říjnu 2020 zúčastnilo 106 osob, nejčastěji ženy ve věku od 43 do 55 let.