Index PES je na úrovni pátého stupně, Blatný zhodnotí vývoj nákazy

Česko se v pátek probudilo do čtvrtého stupně systému PES. Zavřely tak restaurace a hospody, obchody zůstaly otevřené. Opět začal platit zákaz vycházení mezi 23. a 5. hodinou.

Současně se ale rizikové skóre posunulo poprvé na úroveň pátého stupně. Podle pravidel PES by se tak po třech dnech, kdy skóre setrvá nad hodnotou 75, měla zpřísnit protiepidemická opatření. První by to ale musela schválit vláda.

Ve čtvrtek přibylo 7 590 nakažených koronavirem, oproti minulému týdnu je to o 1 721 více. Podíl pozitivních PCR testů ze všech provedených byl skoro 28 procent. To je nejvyšší hodnota od 14. listopadu. Narostlo takzvané reprodukční číslo, tedy kolik dalších lidí průměrně jeden pozitivně testovaný nakazí, a to z 1,18 na 1,22.