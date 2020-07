Odklad nájmu chtěla jen třicítka lidí. Možná z obav, že přijdou o dávky

Zákon schválený poslanci koncem dubna má pomoci lidem, které zasáhla opatření spojená s nemocí covid-19. Ti, kteří přišli kvůli epidemii o příjem, mohou zažádat o posunutí splatnosti nájemného, a to do začátku srpna. Takto vzniklý dluh pak musí splatit do konce kalendářního roku.

Této možnosti však využilo jen minimum lidí. „O zákonem povolený odklad hrazení nájemného si zatím, podle údajů platných k 28. červnu 2020, požádalo 44 lidí,“ uvedl Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Ke schválení odkladu totiž žadatel potřebuje potvrzení úřadu práce o tom, že jeho příjmy byly postiženy epidemií koronaviru. Toto potvrzení pak úřad vydal 34 lidem.

Podle MPSV může být malý zájem způsobený tím, že je opatření jen dočasné. Co tedy lidé teď ušetřili, budou muset doplatit na konci roku. „Jde tedy o ochranu před jednostrannou výpovědí,“ řekl Brodský.

Zdůraznil přitom, že opatření se nevztahuje na hrazení záloh na služby a energie. Mělo by tak jít až o krajní řešení v případě, kdy hrozí vystěhování. Dále by podle něj mohl být malý zájem způsobený i možností požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci a o další dávky.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zákon navrhlo, zase zdůvodňuje malý zájem solidaritou lidí. Na posunutí platby nájmu se tak podle mluvčí resortu Veroniky Vároši pronajímatelé s nájemci mnohdy domluvili sami, bez zapojení úřadu práce.

„Do problému s placením nájemného se podle našich odhadů mohlo dostat až sedm tisíc domácností,“ uvedla s tím, že malý počet zájemců dokazuje, že opatření pomohlo těm nejpotřebnějším. „A také to, že zafungovaly jiné mechanismy, jako například sociální dávky a podpory, složené kauce, ošetřovné,“ doplnila.

Že by čísla mohla být podhodnocená, si myslí i analytik neziskové společnosti Člověk v tísni Davida Borgese. „O odklad splátek půjčky si požádalo asi 75 tisíc lidí, takže problém s cash-flow jich mělo řádově víc,“ řekl.

Podle Aleny Zieglerové z Institutu pro sociální inkluzi je zase nízký počet žadatelů způsobený nevýhodami celého systému, třeba tím, že zájemci musí v plné výši zaplatit již červencový nájem spolu se splátkami předchozích nájmů. „Nevýhody odkladu nájemného byly veřejnosti prezentovány neziskovými organizacemi i úřadem veřejného ochránce práv. To nejspíš způsobilo odrazení většiny osob v potížích od využití této od začátku nedomyšlené pomoci,“ míní Zieglerová.

Ombudsman totiž v půlce června varoval, že lidé, kteří o mimořádný odklad nájmu požádají, se mohou později dostat do dalších problémů. Nebudou totiž moci požádat o příspěvek na bydlení. Ten se vypočítává z příjmů a výdajů za poslední tři měsíce. Když z výdajů nájem vypadne, žadatel o příspěvek přijde.

O odklad nájmu si mohou požádat lidé, kterým epidemie koronaviru prokazatelně snížila příjem. Potvrzení od úřadu práce získají lidé, kteří přišli o zaměstnání, jsou v evidenci uchazečů o práci, pobírali ošetřovné, doklad o nařízené karanténě nebo o přerušení či ukončení živnosti.

Podle průzkumů přitom o práci přišlo na 200 tisíc lidí, další nárůst nezaměstnanosti se očekává v červenci a v září. Neziskové organizace a experti varují, že Česko se může dostat do „dluhové pandemie“.