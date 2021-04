Dávek přibylo, hlavně kvůli respirátorům. Podporu dostanete i na hypotéku

O dávku mohou požádat lidé, kteří se prokazatelně ocitli kvůli koronaviru ve finanční nouzi. Týká se i­ rodičů dětí do deseti let, kteří s nimi museli zůstat doma na ošetřovném. V březnu navíc přibyla možnost čerpat dávku na to, aby s ní člověk uhradil nákup respirátorů.