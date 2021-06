Podzim bude s rouškami, mutace mohou spustit novou vlnu, varují experti

Adam Vojtěch ministr zdravotnictví

Obáváte se, že po dovolených se v Česku začne vyskytovat více indická mutace? Co by to pro epidemiologickou situaci znamenalo?

K mutacím přistupujeme velmi obezřetně. Naším cílem je včasná detekce mutací, jejich zachycení a vytrasování. Je to naše absolutní priorita. Cestování samozřejmě zvyšuje riziko zanesení mutací do České republiky, proto zavádíme plošné vyšetření všech pozitivních vzorků diskriminačním PCR a v každém kraji pracuje sekvenační centrum.

Občané by stále měli myslet na to, že hranice mezi aktuální dobrou situací a zhoršením je velmi tenká. Stačí se podívat do Velké Británie. Užívejme si znovu otevřených služeb, cestujme, ale zároveň se nadále chraňme a buďme prosím obezřetní.

Měl by být povinný test pro každého, kdo přijede do Česka?

Již dnes jsou nastavena přísná opatření při příjezdu do ČR. Přijíždějící mají povinnost vyplnit příjezdový formulář a z rizikových zemí je vyžadován test či samoizolace. Hygienické stanice se nyní v souvislosti s nárůstem dovolených ještě více zaměří na kontroly přijíždějících osob. Díky systému ISIN krajské hygienické stanice u lidí s vyplněným Příjezdovým formulářem uvidí, že se například měli dostavit na test a neučinili tak. Následně je mohou zkontrolovat.

Budeme i na podzim nosit roušky nebo respirátory například v MHD a obchodech?

Minimálně v září nosit roušky nebo respirátory ve vnitřních prostorách budeme. Pak uvidíme, jak se bude vyvíjet epidemická situace po návratu lidí z dovolených a jak zafunguje očkování. Čím víc nás bude naočkovaných, tím lépe budeme před koronavirem chráněni. Znovu prosím, běžte se očkovat.