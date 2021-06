Jágrova výmluva už neplatí. Vakcína po prodělaném covidu se odkládat nemá

Týká se to tak například i hokejové legendy Jaromíra Jágra, který se po dohodě se svým lékařem nechce očkovat, protože nemoc prodělal a protilátky si tak vytvořil. Jágr z toho důvodu nešel ani do kampaně na podporu očkování, do které ho přemlouval premiér Andrej Babiš.

Lidé, kteří v uplynulých devadesáti dnech prodělali covid-19, se tak po skončení karantény mohou registrovat k očkování a následně mohou provést i rezervaci termínu, což dosud nebylo možné.

Ve stanovené lhůtě devadesáti dní mohli provést pouze první krok, rezervaci termínu jim systém umožnil až po třech měsících. Ministerstvo zdravotnictví však rozhodlo, že opatření již není potřeba. Jeho zrušení má pomoci urychlit očkování, resort tak reaguje na zvýšený výskyt mutací.

„Zejména s ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování osob, které covid-19 prodělaly, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni,“ uvádí v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nespoléhejte na protilátky, nabádá hygienička

Lidé by zároveň podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové neměli stoprocentně spoléhat na získané protilátky, stále totiž podle ní chybí jasná hranice jejich dostatečného množství.

Přestože ministerstvo doporučuje před očkováním konzultovat zdravotní stav s ošetřujícím lékařem, není podle něj nutné si nechat protilátky vyšetřit.

„Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění. Jak dlouho ale člověka chrání přirozeně získané protilátky dnes nevíme, velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. Vzhledem k tomu doporučujeme brzké očkování i po prodělaném nemocnění,“ uvedla hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Očkovat se dá i drive-in. Například v Plzni: