Ke třetí dávce se po jejím zpřístupnění přihlásilo 42 tisíc mladých lidí

Za první den po zkrácení lhůty na pět měsíců po dokončeném očkování se o posilující dávku přihlásilo 42 tisíc zájemců ve věku 18 až 29 let. Do pondělí se mohli nechat očkovat až půl roku od druhé dávky. Celkově bylo za úterý očkováno více než 85 tisíc lidí, z toho více než 73 tisíc bylo posilujících dávek a přes 32 tisíc byli právě lidé ve věku 18 až 29 let.