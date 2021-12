Lidé středního věku chtějí třetí dávku. Uspíšil se termín, snížil se věk

„Po prvním měsíci od aplikace třetí dávky měli všichni očkovaní včetně seniorů velmi vysokou hladinu neutralizačních protilátek a průměrná hodnota byla téměř na horní hranici detekčního rozsahu testu,“ uvedla mluvčí společnosti Šárka Halaštová.

Předběžné výsledky analýzy ukazují, že před posilující dávkou mělo pozitivní výsledek na protilátky 49,5 procenta lidí, tedy necelá polovina vyšetřených. Podle těchto výsledků tedy třetí dávka zvyšuje celkové množství protilátek v těle.

Nechat si aplikovat třetí dávku přitom podle reakcí některých lidí není vždycky snadné. Problém mají především mladí, kteří na posilovací dávku zatím nemají nárok. Své zkušenosti vzájemně sdílí na sociálních sítích.

„Moje devětatřicetiletá žena se odpoledne šla nechat přeočkovat do Kotvy, protože má víc než pět měsíců od druhé dávky. Ráno to ještě šlo, odpoledne už ne. Berou jen 45+,“ stěžoval si na Facebooku muž.

Informace o tom, že se třetí dávkou po pěti měsících mohou v obchodním centru Kotva naočkovat i lidé mladší 45 let, se rozšířila o víkendu. Mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková však situaci okomentovala tak, že šlo pouze o „několik málo případů“.

Na to, že zatím nemá nárok na třetí dávku, si na Twitteru postěžovala další žena. „Taky bych jí chtěla dřív, stihla jsem nejdřív covid než 3. dávku, vlastně se mi nechce čekat takovou dobu na booster, když vím, že má imunita je nižší než standard,“ napsala.

Eicul @eicul Třetí dávka. Prioritu mají starší, ale pokud mám vakcíny s měsíční expirací a mladší zájemce, není co řešit. Nebo mám vakcíny raději nechat v lednici a poté zlikvidovat? Poradí @vlvalek ? oblíbit odpovědět

Nárok na třetí dávku vakcíny pět měsíců po dokončeném očkování zatím mají pouze lidé starší 45 let. Mladší se v současné době posilovací vakcínou mohou nechat očkovat až po šesti měsících.

To by se však mělo změnit od 27. prosince. Na posilovací dávku budou po pěti měsících od druhé mít nově nárok lidé nad třicet let. Na středeční tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Na důležitost třetí dávky ředitel Podaných rukou Jindřich Vobořil podle svých slov upozorňuje už od jara.„To, že polovina lidí neměla po půl roce od očkování dostatečné množství protilátek, bohužel potvrzuje, že přeočkování především rizikové populace je klíčové. Dobrá zpráva ale je, že naše šetření zároveň ukazuje, že třetí posilující dávky jsou velmi účinné,“ řekl Vobořil.