Vakcína ze solidarity nedává smysl, i očkovaní mohou nakazit jiné

Přesvědčení, že podstoupením vakcíny chrání očkovaní lidi kolem sebe začal šířit v lednu bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Tím, že se naočkuji, tak nemohu dostat nemoc. To není žádný legální problém. To je fakt. Proto jsem se nechal naočkovat, proto nemohu dostat nemoc. To mě samo o sobě bonifikuje, protože neonemocním a nemohu nakazit nikoho jiného,“ tvrdil.

„Když jste naočkovaní, nedostanete chorobu, a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného. Když jste naočkovaní, tak se nemůžete stát infekčním, protože tu nemoc nedostanete,“ prohlásil exministr.

Toto tvrzení potvrdilo o měsíc později také ministerstvo zdravotnictví. „Očkováním chráníte i osoby kolem sebe, které prozatím očkovány být nemohou, čím méně je v populaci osob, které se mohou nakazit, tím méně se nákaza šíří,“ stojí v únorové odpovědi resortu na žádost o poskytnutí bližších informací ohledně vakcinace.

Covid po očkování

Jenže s tímto názorem mnoho odborníků nesouhlasí. Podle nich i očkovaní lidé mohou virus dále šířit. Sami totiž mohou onemocnět, ačkoliv vakcinace jim může zajistit mírnější průběh. Naposledy v pondělí v pořadu Rozstřel to potvrdil i Blatného předchůdce na ministerském postu, epidemiolog Roman Prymula.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky není nákaza po první dávce vakcíny výjimečná. Ústav k začátku června eviduje 20 573 případů, kdy se někdo nakazil po podání první a před podáním druhé dávky vakcíny. Stalo se tak tomu tedy asi u 0,93 procenta očkovaných první dávkou.

Většina případů byla však asymptomatická, tedy zcela bez příznaků. Z více než dvaceti tisíc nakažených pociťovaly symptomy jen asi čtyři tisíce lidí.

Sliznice horních cest dýchacích

Lidé, kteří obdrželi svou dávku vakcíny, se také mohou stát přenašeči viru. Nedokážou si totiž poradit s virem, který se dostane na sliznici horních dýchacích cest, jak dříve uvedla imunoložka Jiřina Bartůňková.

Pro očkované by tedy dále měla platit povinnost dodržování protikoronavirových opatření, jako je například nošení respirátoru nebo povinné testování při cestování. „Doporučujeme testovat lidi při návratu z dovolených na vstupu do země, a to i očkované protože ti nemusí mít příznaky, ale mohou být přenašeči,“ uvedla experimentální viroložka Ruth Tachezy.

Stejně hovoří i například Petr Smejkal. „Já osobně bych třeba byl pro testování PCR testy při návratu z jakékoli země. A to i lidí, kteří jsou již očkovaní. Hodně by to snížilo riziko dovezených mutací,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

I při vědomí tohoto rostou pochybnosti o tom, zda se nechat očkovat dává v tom případě smysl. Netýká se to rizikových lidí, tedy těch, kterým v případě nakažení hrozí vážný průběh nemoci. Ale loňský vývoj nákazy ukázal, že v 80 procentech případů byla bezpříznaková či nanejvýš s několikadenními vysokými teplotami. Drtivé většině lidí tedy vyloženě covid neublížil. A ten, kdo si prošel nákazou, má protilátky a očkovat by se také vlastně nemusel.

V anketě iDNES.cz na přelomu května a června zhruba čtvrtina z téměř 28 tisíc odpovědí obsahuje důvod, že se očkovat proti covidu nechají právě kvůli ochraně svého okolí (7 388 hlasů). Tento důvod si vysloužil druhou příčku, hlavním zájmem lidí zůstává vlastní zdraví (9 453 hlasů). Třetím nejčastějším důvodem je pak možnost vycestovat na dovolenou (5 567 hlasů).