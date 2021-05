Petr Smejkal: Kdo se vrátí z dovolené, měl by mít PCR test. I ti očkovaní

Podle Petra Smejkala, šéfa MeSES a člena rady pro zdravotní rizika, je momentální tempo rozvolňování v pořádku. Roušky by ještě chvíli nesundával a zpřísnil by pravidla pro cestování. „Loňské léto by se opakovat nemělo, díky očkování, které jsme tu tenkrát neměli. Teď jde spíš o podzim,“ dodává.