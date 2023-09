Očkování ve vylepšené Tečce lidé nevidí, termín spuštění nové verze zatím není

Zástupci resortu to řekli na konferenci Očkování v 21. století aneb Elektronizace zdravotnictví se bát nemusíte ve Sněmovně.

„Nahlášeny byly do 8. září více než dva miliony dávek, z toho 1,04 milionu nahlásili dětští lékaři,“ uvedl Daniel Klimeš, vedoucí odboru informačních technologií Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Mluvčí resortu Ondřej Jakob v černu iDNES.cz řekl, že novinka by měla začít fungovat počátkem příštího roku.

Hlášení na rozdíl od dat zdravotních pojišťoven evidují i samoplátce. „Připraveno je i technické předávání dat do e-receptu a EZ karty. Bude spuštěno podle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví,“ řekl Klimeš.

Do systému elektronických receptů provozovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) měli lékaři původně hlásit aplikované vakcíny od roku 2021. Systém ale kritizovali, tvrdili, že po nich chce příliš mnoho údajů. V době epidemie covidu-19 používali pro covidové vakcíny systém provozovaný ÚZIS, který považovali za lepší. Proto byl rozšířený na všechny vakcíny.

Většina lékařů očkování hlásí prostřednictvím svých počítačových systémů, další možností je webový portál. Evidenci vakcín jim mají usnadnit čtečky jejich kódů. Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové by bylo následně vhodné zrušit papírové očkovací průkazy a povinnost vydávat dětem potvrzení o očkování do školek.

Mobilní aplikace Tečka začala fungovat v červnu 2021, kdy sloužila pro uložení certifikátu o prodělaném covidu-19, potvrzení o negativním testu nebo očkování. Měla asi šest milionů stažení, stále ji má nainstalováno asi 1,5 milionu lidí.

Podle vrchního ředitele sekce informačních technologií ministerstva zdravotnictví Milana Blahy je její úprava do elektronického očkovacího průkazu připravená.

Umožní také odesílat notifikace od státu, poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotní pojišťovny, uživatel ji ale bude moci vypnout. Lidé by takto mohli dostávat například pozvánky k přeočkování nebo k preventivním vyšetřením k odhalení rizika některých druhů rakoviny, takzvaným screeningům.

Na úpravy Tečky chtělo ministerstvo podle dříve vypsané veřejné zakázky 50 milionů korun na dva roky. Do budoucna by mohla umožnit pacientovi přístup do jeho vlastní zdravotnické dokumentace.

„Směřujeme k tomu, aby bylo možné jednodušší sdílení údajů mezi pacientem a lékařem,“ dodal Blaha. Pacient bude moci svému lékaři sdílení údajů dočasně zakázat nebo povolit.

Data ale budou vidět například hygienici, kteří kontrolují například povinná očkování. Podle poslanců z řad lékařů by bylo vhodné, aby do něj viděli i někteří další lékaři.

„Ztrácíme spoustu energie a času komunikací s odmítači očkování. Tak nebude problém se podívat, zda objektivně dítě bylo očkováno,“ uvedla Romana Bělohlávková (KDU-ČSL). Podle Davida Kasala (ANO) by informace o očkování byly užitečné také pro lékaře na pohotovosti.

Vzhledem k možnosti nechat se očkovat i mimo ordinaci praktického lékaře by možnost vidět všechna podaná očkování uvítali podle předsedy jejich sdružení Petra Šonky i praktičtí lékaři.

V systému jsou data od ledna 2023. Zatím není jasné, zda bude možné zadat data do systému zpětně třeba podle papírového očkovacího průkazu. Podle Hülleové a Šonky se toho lékaři obávají, protože to bude časově náročné. Podle Klimeše se to s nimi musí ještě dohodnout, protože lidé to zřejmě budou požadovat.

„Jediná cesta je, že elektronický očkovací průkaz začíná od určitého data,“ uvedl Šonka. Podle něj je iluzorní představa, že lékař bude u šedesátiletého pacienta zpětně dohledávat všechny očkování z papírové dokumentace z dětství. Za problematické považuje i technické a právní aspekty té věci, některé tehdy podávané vakcíny už se podle něj ani nepoužívají.