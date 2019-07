Strany přitáhla ochrany vody. KSČM naštvalo, že ji Babiš nepodpořil

Každý má právo na pitnou vodu a vodní zdroje jsou ve správě státu. Právě to navrhuje napsat do Ústavy České republiky skupina poslanců hnutí STAN. Nejsou jediní. Ochranu vody chtějí dát do ústavy také komunisté a lidovci. Komunisty rozzlobilo, že je nepodpořila vláda Andreje Babiše. Šéf KSČM Vojtěch Filip o tom bude večer s premiérem Babišem jednat.