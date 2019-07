Vláda bez ČSSD by nemusela žádat znovu o důvěru, řekl šéf KSČM Filip

13:00 , aktualizováno 13:00

Komunisté by neviděli problém v tom, kdyby premiér a šéf Andrej Babiš provedl rekonstrukci vlády. „"Nevidím důvod pro to, aby vláda znovu žádala o důvěru, protože výměna nedosáhne ani jedné třetiny,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle SPD Tomia Okamury by ale takové hlasování o důvěře bylo nutné.