Pitná voda je v Česku v ohrožení. Může v ní být řada cizorodých látek

Koncentrace jedovatých látek, které se v minulosti bez problémů naředily, podle odborníků pravděpodobně porostou. Co všechno se do vody dostává, navíc stále přesně nevíme. „Nároky na úpravny vody se s klimatickou změnou zvyšují. Nezávisle na klimatických změnách se navíc zvyšují i tím, že látek, které se dostávají do vody, přibývá. Přibývají ale i znalosti o jejich vlivu na ekosystémy a na lidské zdraví. Zároveň postoupily i možnosti analýzy, to znamená, že víme lépe, co ve vodě je, než před lety,“ vysvětluje Josef Fuksa z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.