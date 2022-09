Gin s tonicem a zpocené rukavičky. Obsluhovat královnu byl zážitek, líčí Češi

„Několik měsíců předem si pro tu akci vytipovali naši třídu a my týdny intenzivně trénovali, abychom dodrželi všechna pravidla, etiketu a hlavně nic nepokazili. Všichni jsme byli dost nervózní,“ vzpomíná Ondřej Hanuš, jak se jako student ve třetím ročníku pražské hotelové školy dostal k životnímu zážitku.

Číšníků, kuchařů, pomocných sil a dalších lidí, kteří se na přípravě a průběhu recepce podíleli, bylo podle Hanuše několik set. Sál byl honosně vyzdoben sochami, svícny a květinami, které byly i na stolech, prostředkem sálu se pak vinul červený koberec. Na nažehlených bílých ubrusech se vyjímalo pozlacené nádobí.

„Pro nás to byla speciální událost. Byli jsme sice z praxí zvyklí navštěvovat hezké prostory luxusních pražských hotelů a restaurací, ale toto bylo něco úplně jiného, o královně jsme všichni slyšeli, obdivovali jsme ji a měli k ní úctu,“ vzpomíná na zážitek, kdy mu bylo teprve sedmnáct let.

Přímo stůl královského páru dostali pochopitelně na starost zkušenější kolegové z branže. „Na královnu jsme samozřejmě viděli, pohybovali jsme se po sálu, ale obsluhovali jsme jiné hosty v týmech se zkušenějšími kolegy,“ pamatuje si.

V sále seděli kromě královského páru i přední čeští politici včetně tehdejšího prezidenta Václava Havla a premiéra Václava Klause, dále také váleční veteráni a slavné české osobnosti. Všichni byli podle Hanuše z královniny přítomnosti v úžasu.

K jídlu dostali hosté pečené kuře s bramborovým pyré, svíčkovou na smetaně s knedlíkem a sorbet ze zelených jablek a také česká vína. Zajímavostí bylo, že hlavním chodem byla hovězí svíčková pečeně, která se servírovala v den, kdy česká vláda zakázala dovoz britského hovězího masa kvůli takzvané nemoci šílených krav.

Žádné faux pas, kdy by někdo někomu z nervozity přelil skleničku, nebo snad někoho polil, si Hanuš nepamatuje, že by se stalo. Na památku dostali se spolužáky certifikát, společnou fotografii a mohli si nechat také menu slavnostní večeře. „I když jsem nikdy s královnou nepromluvil, tak jsem ji měl rád. Po škole jsem i dva roky v Anglii žil,“ dodává.

Zpráva o úmrtí královny Hanuše zasáhla a i s bývalými spolužáky zavzpomínal na zážitek z mladých let. „Díky sociálním sítím jsme se během let nějak postupně propojili a včera jsme na tu recepci vzpomínali. Většina z nás dnes dělá něco jiného, žije na různých místech po světě, ale všichni jsme včera vzpomínali, jak jsme tehdy v Praze obsluhovali anglickou královnu, v paměti to pořád máme jako velký zážitek,“ potěšilo Hanuše.

V hotelu sáhla po ginu s tonicem

Na osobní setkání s královnou Alžbětou II. vzpomíná i Michal Řičánek, který ji​ v roce 1996 obsluhoval v hotelu International, kde měla při návštěvě Brna zázemí. Zpráva o úmrtí anglické panovnice ho ve čtvrtek zastihla v autě a musel zastavit. Její návštěvu považuje za nejvýznamnější v Brně a jednu z nejvýznamnějších v Česku.

„Připravovali jsme se na to. Tehdejší ředitel hotelu vytvořil celým tým, který měl kolem ní vše na starosti. Já jsem byl vybrán jako hlavní obsluha, takže se dá říct, že jsem se o ni staral, byl jsem u toho stolu a měl jsem na starosti její soukromé apartmá,“ pamatuje si Řičánek.

„Apartmá jsme vybavili na základě doporučení její gardedámy ginem a tonikem. My jsme tam samozřejmě dali i jiné věci, aby si odpočinula po cestě, a musím říct, že si vzala ten gin,“ přiblížil vrchní číšník s tím, že nejvíce ale královně chutnalo rulandské šedé.

Pamatuje, že program její návštěvy byl opravdu nabitý, až ji litoval. „Ona opravdu neměla ani chvilku si vychutnat ty naše lahůdky. Z jedné strany jí seděl prezident, z druhé primátorka a překladatelé a sršely různé otázky z obou stran. Před banketem měla asi jen 15 minut, aby se se svou gardedámou schovala v apartmánu a odpočinula si,“ vzpomíná.

Udělala na něj ale nesmírně silný osobní dojem. „Hrozně mi připomínala moji babičku. Nejen svým projevem a účesem, ale celkově fyziognomií a vůbec vzezřením,“ dodal Říčánek.