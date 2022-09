Královnina smrt je koncem jedné éry. Monarchie těží ze symbolů, říká Forejt

Královna Alžběta byla pro Británii jednou z nejdůležitějších osobností. Co znamená její smrt pro Brity a Britky?

Ztrátu symbolu, který se stal něčím přirozeným díky tomu, že přetrvával tak dlouho. Stala se přirozenou součástí každodennosti, a ta najednou zmizí. To bude šok a mnozí si to možná nedokážou ani představit. Ale monarchie je mechanismus, který pracuje neustále, tiše a spolehlivě. A tak to dokáže překonat.

Může si nechat své jméno, a v tom případě by vládl jako Charles III., nebo může zvolit jiné jméno. Platí pravidlo, že se panovník po nástupu na trůn rodí jako nová bytost.