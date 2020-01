Nový šéf se kyberúřadu ujme v dubnu, vláda schválila výběrovou komisi

19:27 , aktualizováno 19:27

Vedení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) by se měl nový ředitel ujmout od dubna. V pondělí to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co vláda schválila způsob výběru nástupce Dušana Navrátila. Dnes už bývalý šéf instituce byl v prosinci odvolán pro nezpůsobilost k řízení úřadu.