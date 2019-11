Místo Havla fotka čističky. Týden po revoluci noviny pořád ovládala cenzura

Ještě týden po sametové revoluci plnily noviny stále zprávy o tom, že prezident Gustáv Husák přijal na Pražském hradě nikaragujskou velvyslankyni, o schůzích komunistické strany, a ne o tom, co se skutečně děje v ulicích československých měst.

Necenzurované zprávy pronikaly na stránky novin velmi zvolna. Jinak to nebylo ani v Mladé frontě (MF). „Vedení novin to řídilo stále tak, jak dostávalo pokyn shora. První fotku Václava Havla se nám podařilo protlačit přes vedení do čtvrtečních novin, tedy 23. listopadu, a hned na titulku,“ vzpomínal její autor, fotograf Herbert Slavík.

Redakce tehdy připravila noviny s aktuálními zprávami z demonstrace na Václavském náměstí nebo ze studentského stávkového výboru. Po desáté hodině odešli redaktoři domů s pocitem, že napsali první svobodné noviny.

Fotografie však na titulní straně dlouho nevydržela. Do vydání tehdy naposledy zasáhla ruka cenzora. Slavíkova fotografie Havla a Kubišové vyšla pouze v prvním vydání, které směřovalo na venkov. Na příkaz vydavatele, Socialistického svazu mládeže, byl zastaven tisk a fotka vyměněna za jinou.

Tehdy totiž bylo pravidlem, že první výtisky MF chodily hned od rotačky na ÚV SSM a ÚV KSČ – aby je soudruzi překontrolovali, jestli tam opravdu není něco nepatřičného. „Předsedu tehdejšího českého ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Vasila Mohoritu snímek a článek vyděsil, a proto poslal své lidi, aby zastavili rotačky,“ vzpomínal její první porevoluční šéfredaktor Libor Ševčík.

Část vydání se ale zastavit už nepodařilo. „První vydání bylo z redakce dodáno s mírným zpožděním, a tak tiskárna fofrovala,“ vzpomínal Čestmír Polák, tehdejší šéf nočního provozu v tiskárně Mír, která noviny tiskla.



„Byl jsem zavolán do redakce, kde mi dva pánové, které jsem neznal, sdělili, že musím zastavit tisk a všechny výtisky zlikvidovat, aby se nedostaly z tiskárny ven,“ vzpomíná Polák. Místo zastavení tisku tiskárna výrobu „závadného obsahu“ naopak urychlila. „První vydání jsme posílali po částech na různé vlakové spoje, aby se toto vydání v co největším počtu dostalo ven a aby nikdo nemohl výtisky zadržet,“ dodal Polák.

V redakci se začala vyrábět nová, „nekonfliktní“ titulní stránka s novou fotografií. „Mohorita přes ministerstvo vnitra zařídil, že balíky s MF vyhazovali esenbáci a estébáci z vagonů, aby nedošly do okresů k dalšímu rozdělování,“ vyprávěl před několika lety Ševčík.

Fotku Havla a Kubišové nahradila fotografie, na níž dělníci montují novou čističku odpadních vod v Horním Jelení. Několik tisíc výtisků s Havlem a Kubišovou se přesto dostalo ke čtenářům.