Opozice je o nouzovém stavu ochotná vyjednávat, podle ní však vláda mlčí

O podpoře pro delší nouzový stav jsou ochotní vyjednávat třeba Starostové. Mají ale své podmínky. „STAN spolu s Piráty připravuje plán na zvládnutí pandemie s výhledem do konce tohoto roku,“ popsal předseda strany Vít Rakušan. V tom definují kroky týkající se kompenzací, návratu žáků do škol a nové legislativy, která by nahrazovala současný nouzový stav.

„Ten byl i z pohledu zákonodárce zamýšlen pro krátkodobé využití, třeba v případě živelných katastrof. Chceme nový zákon, který by neomezoval tak zásadním způsobem práva lidí,“ dodal Rakušan. Při splnění základních podmínek vyplývajících z tohoto plánu je pak strana o podpoře ochotna jednat. „Ale určitě ne na celý měsíc,“ zdůraznil Rakušan.

To potvrzuje i pirátský předseda Ivan Bartoš. Postup ještě probere právě s Piráty, pokud ale bude kabinet „konečně ochotný jednat v zájmu občanů“, je strana ochotná o prodloužení diskutovat.

„Klíčové jsou pro nás dostatečné kompenzace pro zasažené lidi či firmy, vyřešit otázku škol, a to jasnými pravidly a umožnění ředitelům škol v těchto pravidlech umožnit výuku i jinak než distančně a schválení pandemického zákona, který nebude tolik zasahovat do práv a svobod veřejnosti jako současný nouzový stav,“ popsal.

Proč bychom měnili postoj, ptá se ODS

Také ODS ještě další postup probere. Jak ale říká předseda strany Petr Fiala, žádné důvody ke změně dosavadního postoje strany nejsou. „Vláda působí rezignovaně a sám ministr zdravotnictví říká, že opatření nefungují. Pokud chce vláda podporu nouzového stavu, měla by o tom zkusit alespoň jednat,“ řekl Fiala.

Jeho strana bude podle něj nadále prosazovat snazší a rychlejší odškodnění podnikatelů, tlačit chce na Babišův kabinet i s ohledem na urychlení očkování. „A už brzy představíme plán na záchranu vzdělávání. Podnikatele, ohrožené skupiny a rodiče a žáky nemůže stát hodit přes palubu,“ dodal Fiala.

Také TOP 09, která s ODS A KDU-ČSL tvoří volební koalici, se pozastavuje nad dosavadním zvládáním epidemie. „Jaké jsou symboly vládního v boji s koronavirem? Nefunkční rezervační systém, večírky papalášů, házení klacků pod nohy místním samosprávám, nedostatečná a pomalá pomoc postiženým podnikatelům i nezvládnuté očkování,“ řekla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Poukázala na to, že by šlo již o šesté prodloužení nouzového stavu od začátku podzimní vlny epidemie. „Kdyby teď šlo jen o zbožné přání kabinetu Andreje Babiše, měli bychom jasno a další prodloužení bychom za žádnou cenu nepodpořili. Nicméně v sázce jsou životy a zdraví občanů. Nyní musíme především zamezit kolapsu zdravotnického systému,“ zdůraznila.

I její strana tak bude na klubu TOP 09 jednat o tom, za jakých podmínek by prodloužení podpořila. Tedy, pokud vláda projeví zájem, což zatím neudělala. „Náš Anticovid tým navíc opět přijde s jasnými doporučeními a návrhy a naše podpora prodloužení nouzového stavu tak bude ve hře jedině za splnění konkrétních podmínek, které stanoví – a to jak pro školství, ekonomiku, tak zdravotnictví,“ uvedla Pekarová Adamová.

Neprodloužit nouzový stav? Sebevražedný útok, řekl Hamáček

Stanovisko nepodpořit nouzový stav schválil v pátek podle informací iDNES.cz výkonný výbor KSČM. Takové doporučení dostanou i poslanci strany. Důvodem byl fakt, že vláda opakovaně nesplnila podmínky, kterými komunisté podmínili schválení státního rozpočtu nebo předchozí prodloužení nouzového stavu.

„Já osobně zastávám názor, že pokud vláda něco požaduje, ale nedodrží vzápětí svůj závazek a svá slova – a nejde jen vleky a skiareály, ale i ve vztahu ke školám, nebo k otevření některých segmentů obchodů, maloobchodů – a jede dál i přes slib, který dala jak ve Sněmovně, tak nám interně, tak to považuji za nečestné jednání,“ řekl třeba ve čtvrtek v rozhovoru pro iDNES.cz místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by ale neprodloužení nouzového stavu znamenalo katastrofu. „Teď se buď najde dostatek poslaneckých hlasů pro prodloužení nouzového stavu, nebo opatření skončí a tento stát de facto kapituluje v boji s covidem,“ řekl dříve. „Na takovou variantu se nejde připravit. To je jako, kdyby někdo poslal armádu do boje beze zbraně. Je to sebevražedný útok,“ dodal.

A podobně mluvil v pátek ráno i premiér Andrej Babiš. „Znamenalo by to totální kolaps zdravotního systému a obrovský nárůst úmrtnosti,“ řekl premiér před odletem do Budapešti. Znamenalo by to podle něj třeba to, že v nemocnicích by nemohla pomáhat armáda. „Byla by to katastrofa,“ uvedl předseda vlády.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října, zatím do 14. února. Žádost o další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru by měla vláda projednat v pondělí. Sněmovna by ji posuzovala ve čtvrtek odpoledne.