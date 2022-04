Nic horšího jsem nezažil, říká policista zasahující u znásilněné a zbité Nely

„Byl jsem u spousty domácích násilí, byl jsem u spousty domácích rvaček, ale až takovou akci, kterou jsem zažil tenkrát v tom roce 2017 s kolegy, tak to si nepamatuji, že bych od té doby někdy viděl,“ popsal policista Soukup.

Moravcová se po svém napadení s policistou spojila. „S Nelou jsem se spojil přes sociální sítě. Napsala mi, že se uvidíme později, protože nastupovala na léčbu do nemocnice. Od té doby, co se vrátila domů, jsem ji již nekontaktoval. Čekal jsem, jestli to neudělá ona. Nechtěl jsem ji obtěžovat a nevěděl jsem, v jakém psychickém rozpoložení je,“ vysvětlil Soukup.

Rušení nočního klidu

Policista si zásah pamatuje přesně. Tenkrát policii zavolal jiný soused z domu, kde Moravcová bydlela, se slovy, že se pravděpodobně nejedná o nic důležitého, ale ať to policisté raději prověří, protože se potřebuje v klidu vyspat.

„Takže pro nás šlo vlastně o nějaké rušení nočního klidu, ale samozřejmě si do teď vzpomínám, jak jsme na toho souseda zazvonili, zaťukali, a v tu chvíli jsme už slyšeli hrozný nářek a volání o pomoc. Proto jsem neváhal ani vteřinu, rovnou jsem vykopl dveře, a proti mně se rozeběhla polonahá slečna, která byla zakrvácená,“ popsal policista Soukup.

Zásah v bytě byl velmi dramatický a Soukup s kolegy násilníka na místě zpacifikoval. Za znásilnění a pokus o brutální vraždu Nely Moravcové si Jiří Meindl z Prahy odpykává 20 let vězení.

Policista Soukup si myslí, že agresivita ve společnosti stoupá. „Vliv covidu nebo finančních problémů v lidech vyvolává agresi, hlavně po požití nějakých omamných látek, případně alkoholu. Pak musí zakročit policie. Často to při nějakém domácím násilí vypadá dost podobně jako tenkrát v roce 2017,“ míní.

Nedostatek psychoterapeutů

„Vždycky je, co zlepšovat a dostupnost psychologů pracujících ve zdravotnictví není v České republice dlouhodobě. Optimální by bylo, aby bylo psychologů ve zdravotnictví třikrát více než momentálně je,“ vysvětlil v pořadu CNN Prima News psycholog Daniel Štrobl.

Moravcová podle něj pomoc nehledala a doufala, že to zvládne sama. „A to je v podstatě ten problém, s kterým se často psychologové potkávají. Ti pacienti k nám musí přijít sami, a bez toho my pomoct neumíme.“

Štrobl popsal znásilnění jako nepředstavitelný zásah do integrity ženy, zpochybnění všeho čemu daná žena věřila. „Je tam ještě jeden prvek, který je velmi nebezpečný, a to otázka, proč se to stalo právě mně? Mnoho žen si na ni vlastně začne iracionálně odpovídat způsobem, že za to mohla moje atraktivita, mohla za to moje nevinná poznámka,“ popsal psycholog. Podle něj se ženy snaží dát té hrůze nějaký smysl.

Nela Moravcová v pátek 22. dubna zemřela. Její rodina to oznámila na sociálních sítích. Životní příběh Nely pohnul srdcem mnoha lidí a na návrat do běžného života jí finančně pomáhali ve sbírkách. Doufala, že do konce roku by mohla opět chodit.

Jednatřicetiletá Moravcová podlehla zdravotním problémům. Počátkem dubna na sociálních sítích uvedla, že je hospitalizovaná kvůli sepsi a nekróze. Podstoupila také operativní zákrok, podle eXtra.cz jí amputovali nohu.