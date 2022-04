Nela, která přežila znásilnění a pokus o vraždu, zemřela. Blížila se svému snu

Třicetiletá Nela v roce 2017 přežila brutální znásilnění svým sousedem a pokus o vraždu, život se jí však převrátil naruby, později ji dostihl posttraumatický syndrom a pokusila se o sebevraždu, skok z okna ve čtvrtém patře přežila, ale skončila na vozíku.

Svůj životní příběh, jenž nesmazatelně ovlivnilo napadení, popsala v rozhovoru pro iDNES.cz. „On mi řekl, že věděl, že se mnou jednou bude mít sex. Nejhorší na tom bylo, že mi vždycky říkal dopředu, co všechno bude dělat. A když jsem křičela o pomoc nebo vyjekla bolestí, začal do mě mlátit jako do boxovacího pytle. Z toho jsem měla zlomenou horní i dolní čelist, zlomenou jazylku, kvůli čemuž jsem se málem udusila, a další zranění,“ vzpomínala na temné chvíle Nela.

Se svým příběhem se rozhodla podělit zároveň se zveřejněním sbírky na bezbariérový byt loni v srpnu. V online sbírce jí přispělo téměř pět tisíc dárců více než 2,5 miliony korun a lidé později darovali i další statisíce na akutní intenzivní rehabilitace, aby se mohla opět postavit na nohy.

Sbírky Nele změnily život. „Mohla jsem si dovolit zaplatit kauce a nájem na měsíce dopředu, plus vybavení bytu, které není nejlevnější. Pak jsem si mohla dovolit zaplatit rehabilitace, které stojí měsíčně kolem 130 tisíc, to bylo skoro půl milionu. Život se mi změnil od základu. Když jsem byla minulý rok v lednu na spinální jednotce v Motole, nemohla jsem ani zvednout ruku. A o rok později bydlím sama a jsem úplně samostatná,“ popsala vděčnost v pozdějším rozhovoru pro iDNES.cz.

Rehabilitace šly Nele podle jejího hodnocení velmi dobře a dělala velké pokroky. „Začala jsem s nimi v létě (loni, pozn.red.). Všichni jsme byli překvapení, jak rychle to jde, jak rychle jsem se stala víc mobilní a samostatná. To jsem si před rokem nedokázala ani představit, protože tehdy jsem se učila sedět bez toho, aniž bych se někam klátila. Pokroky jsou velké, je znát, že v nohou je síla a funguje to tak, jak by mělo. Utvrdila jsem se v tom, že to funguje a že to má smysl. Kdybych věděla, že to nefunguje, nevyhazovala bych peníze. Vím, že to dotáhnu, kam chci,“ viděla věci pozitivně.

Šťastný konec ale příběh mladé ženy nemá. V pondělí se na profilu Nely na sociálních sítích objevila zpráva, že zemřela v pátek večer po krátké a intenzivní nemoci. „Prosíme o tichou vzpomínku a respekt k soukromí truchlící rodiny a nejbližších,“ dodala rodina.