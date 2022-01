Do roka bych mohla chodit, rehabilitace stojí statisíce, říká znásilněná Nela

Jak vám sbírka, ve které jste v létě sdílela svůj příběh, změnila život?

Hodně. Tím, že jsem si mohla dovolit zaplatit kauce a nájem na měsíce dopředu, plus vybavení bytu, které není nejlevnější. Pak jsem si mohla dovolit zaplatit rehabilitace, které stojí měsíčně kolem 130 tisíc, to bylo skoro půl milionu. Všechno se to dost nasčítá. Takže život se mi změnil od základu. Když jsem byla minulý rok v lednu na spinální jednotce v Motole, nemohla jsem ani zvednout ruku. A o rok později bydlím sama a jsem úplně samostatná.

Doslechla jsem se, že lidé, kteří mi přispěli předtím, mi teď kvůli práškům přispět nechtějí. Nela Moravcová