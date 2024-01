Na školáky s jinou mateřštinou upozorní kampaň Náš hlas. Řeší znevýhodňující systém

„Zabýváme se nespravedlivým systémem vůči dětem s jiným jazykem. Nemají takovou úspěšnost, jakou by mohly mít. Opouštějí školy často předčasně,“ uvedla na úterní tiskové konferenci programová ředitelka organizace META Kristýna Tintěrová. Podle ní do základních škol chodí kolem 70 000 dětí se zahraničními kořeny a do středních téměř 20 000.

Situaci popisují tři spoty. V prvním z nich vystupuje ukrajinský student Jehor, který se do Česka dostal po začátku války jako uprchlík. Popisuje své zkušenosti se školou. Cílem je upozornit na jazykovou bariéru. Zástupkyně společnosti META poukazují na to, že příchozí se musí naučit jazyk velmi rychle. Ve školách pro ně nejsou jazykové kurzy či doučování z češtiny. Na žáky a studenty, kteří jazyk dobře zvládají, učitelé pak už neberou ohledy.

Hrdinkou druhého videa je Van Anh Tranová. Mluví o pocitu odcizení a vyloučení. „Mé téma o well beeingu (psychické pohodě) je spjato s identitou. Narodila jsem se tu, ale cítila jsem se jako mimozemšťan,“ řekla na tiskové konferenci studentka, která si říká Vee. Studentky s vietnamskými kořeny mluvily o tom, že se v Česku sice narodily, doma ale mluví vietnamsky.

I když češtinu používají všude jinde, je pro ně druhým jazykem. Děti si navíc musí často zařizovat ve škole vše odmalička samy, protože jejich rodiče česky neumějí. Školáci a školačky si obvykle volí česká jména, protože jejich vietnamské jméno neumí okolí vyslovovat. Budí často mezi spolužáky nežádoucí pozornost třeba tím, co mívají k svačině, popsaly studentky.

Třetí spot pak poukazuje na potřebu podpory vyučujících, kteří s vícejazyčnými školáky a školačkami pracují. Často nevědí, jak mají postupovat. Na výuku žáků s jiným jazykem se nepřipravovali. Spoty budou k vidění na sociálních sítích. Doplní je dalších 12 videí a čtyři větší akce, mezi nimi třeba odborná konference pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Organizace META, která se zaměřuje na práci s migranty, doporučuje změny v systému vzdělávání. Upravit by se mělo přijímací řízení a maturity, aby je mohli absolvovat mladí s jinou mateřštinou a češtinu měli jako druhý jazyk. Nastavit by se měla pravidla pro asistenty pedagogů pro vícejazyčné školáky i financování podpůrných opatření.

Kampaň je součástí projektu, který začal v říjnu 2022 a skončí po roce a půl letos na jaře. Jeho rozpočet činí 2,5 milionu korun. Podpořily ho norské fondy.