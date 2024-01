Ghetto Česka? Vždyť je hezčí než Budapešť, líčí cizinci studující v Ústí

Na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zavítá každoročně několik desítek studentů ze zahraničí. Pro některé byla od začátku první volbou, jiní se pro ni rozhodli na poslední chvíli. Jedno však mají všichni společné – jejich domovem se na několik měsíců stalo Ústí nad Labem.

O severočeské metropoli někteří ze studentů slyšeli již před pobytem, a ne vždy v dobrém. „Pár lidí nás ‚strašilo’ před tím, jak to v Ústí vypadá, a zpochybňovali naši volbu sem jet,“ popisují Slovenky Lívia a Alexandra s tím, že ony samy věděly, že se ve městě nacházejí vyloučené lokality a chemický průmysl.

To Kristine z Norska znala Ústecký kraj z filmu. „Viděla jsem Narnii a dozvěděla jsem se, že se tam můžu podívat, i na jiná místa,“ vypráví. Fantasy snímek Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň se natáčel v Českém Švýcarsku a „zahrála“ si v něm ikonická Pravčická brána.

Jenny, rovněž z Norska, se pak před odjezdem snažila načerpat informace o Ústí na sociální síti TikTok. Při svém pátrání však nenarazila na mnoho pozitiv – spíše naopak. „TikTok zjistil, že jedu do Čech, a začal mi nabízet hodně videí o Praze, samé super věci. A pak jsem si řekla, že by bylo fajn zjistit, co je tam o Ústí. Nebylo to úplně nejlepší, říkali tam o něm, že to je něco jako ghetto Česka a tak,“ líčí. „Snažila jsem se kvůli tomu pak zjistit více a lidé říkali, že to tu není tak hrozné. Rozhodla jsem se jim důvěřovat a takový je i můj dojem – není to vůbec špatné,“ doplňuje.

Nepříjemný zážitek? Obtěžování

Obávané „ghetto Česka“ pak na některé studenty nezapůsobilo ani při příjezdu. „Jeli jsme sem od Prahy, takže jsme dorazili do… No, ne úplně nejhezčí části města,“ směje se Artúr, student historie z Maďarska. Portugalec Vasco se zase pozastavuje nad místní architekturou. „Když jsem poprvé viděl město, říkal jsem si: ,Ok…’ Rozhodně tu je vidět vliv komunismu,“ říká s tím, že je to pro něj zajímavý zážitek, jelikož v Portugalsku se s něčím takovým nesetkal. Podobně neobvyklý je pro něj také průmysl v těsné blízkosti města.

Nepříjemné zážitky pak na některé čekaly později. Například Ines z Portugalska se setkala s obtěžováním, její kamarádku začal v baru osahávat cizí muž. Když pak do podniku zamířila s přáteli podruhé, situace se opakovala, jen s drobným rozdílem – tentokrát zde neznámá žena osahávala pány.

Mnozí pak dodávají, že se v noci bojí chodit po městě o samotě. „Musíme přiznat, že když se v noci vracíme z párty pěšky z města k internátu, tak v některých úsecích máme strach. Nevíme, jestli je to městem, ale ze všech příběhů mladých lidí, co jsme slyšely, máme respekt,“ říkají Lívia s Alexandrou.

Navzdory těmto dojmům a zážitkům však mládež uznává, že jim severočeská metropole po nějaké době přirostla k srdci. „Líbí se mi tu víc a víc. Jsem rád, že jsem si vybral Ústí, tu volbu bych neměnil,“ říká Vasco. „Je tady krásná příroda. Původně jsem z Rumunska, z Transylvánie. To místo je také obklopené horami a je tam stejně pěkně jako tady, takže se tu cítím trochu jako doma,“ přizvukuje Artúr.

Skvělá atmosféra v centru

Právě příroda je podle zahraničních studentů jednou z předností Ústeckého kraje. Podívali se například do Českého Švýcarska a prohlédli si místa, kde se natáčely zmíněné Letopisy Narnie. „Chtěli bychom tam jet znovu, až bude sníh, abychom to viděli přesně tak, jak to bylo ve filmu,“ říká nadšeně Jenny. Dále se studenti vypravili například do Tiských stěn.

Pozitivních ohlasů se dostalo i centru Ústí. „Myslím, že je moc pěkné, hlavně kolem Fóra,“ líčí své dojmy Artúr s tím, že ačkoliv Ústí není turistické město, připadá mu atmosféra v centru skvělá. „Když to srovnám s většími městy, tak se mi Ústí líbí víc než třeba Budapešť,“ dodává.

Jiní pak pochvalně hovoří o místních lidech, a to jak na univerzitě, tak mimo ni. „Byla jsem v šoku, jak slušně a hezky se lidé na univerzitě chovají. Máme třeba kávu zdarma a další věci, aby nám tu bylo dobře. Myslím, že tu lidé o tohle všechno pečují, starají se o to,“ pochvaluje si Ines. „U nás na univerzitě by tohle nefungovalo. Lidé by kradli, neměli by respekt,“ dodává.

Samotná univerzita u mnohých předčila očekávání. Oceňují moderní a dobře vybavené zázemí, ale i přístup pedagogů a ostatních studentů. Artúr pak podotýká, že ačkoliv mají v Maďarsku moderní vysoké školy, ta ústecká je na jiné úrovni. „O univerzitě můžu mluvit jen v dobrém,“ doplňuje.

Jako další pozitivum pak studenti vyzdvihují například možnosti cestování. „Přijde mi, že je to tady jednodušší než v Norsku,“ říká Kristine. Jenny si pak pochvaluje polohu Ústí mezi Drážďany a Prahou a také místní hromadnou dopravu. „Jsou to drobnosti, takové, co dělají věci mnohem více uživatelsky vstřícné,“ vysvětluje. „Třeba ve vlacích jsou displeje, které ukazují, jestli je na sedadlo rezervace. Vlaky v Norsku jsou v pohodě, ale mnoho jich je starých a celkově jsou na jiné úrovni než tady.“

Téměř všichni dotázaní se pak shodují, že by do Ústí nad Labem a Ústeckého kraje zavítali znovu. Někteří by chtěli více cestovat a objevovat další místní krásy, jiní by se vrátili kvůli přátelům, které zde poznali. „Rozhodně bych se sem vrátil,“ říká s úsměvem Artúr.

„V půli prvního semestru jsem měl pocit, že i když jsem každý den někam chodil, tak jsem ještě pořád neviděl všechno. Jeden z důvodů, proč jsem si prodloužil pobyt, byl ten, že jsem toho chtěl vidět víc. Tohle je podle mě nejhezčí region v Čechách. V červnu musím jet zpátky do Maďarska na státnice, ale v létě se chci vrátit i s kamarády a tuhle zemi více prozkoumat.“