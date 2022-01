Z výběru národního ptáka se nesmí stát fraška, varuje ornitolog. Vtipy už kolují

Vítězství Alexandra Vondry. Tak by se dala pojmenovat skutečnost, že se ve volebním programu, ale nakonec i v programovém prohlášení vlády Petra Fialy objevilo, že si Česko zvolí svého národního ptáka. „Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka“, zavázala se vláda.

Návrh ptáka Vondra použil už v roce 2020 na volebním kongresu občanských demokratů, než ho kolegové zvolili do vedení ODS. „Máme-li lidi zaujmout, potřebujeme několik srozumitelných vlajkových záměrů. Lid si žádá zábavu,“ prohlásil tehdy europoslanec.

„Česko společně se Slovenskem jsou jediné evropské země, které nemají coby národní státní symbol svého ptáka. Navrhněme proto národní internetovou anketu, jakési referendum, ve kterém si lidé našeho ptáka vyberou,“ rozesmál tehdy Vondra delegáty kongresu ODS.

Přípravy v začátcích

A tak si Česko zvolí svého ptáka. „Mám z toho radost, že se to dostalo i do programového prohlášení,“ uvedl pro iDNES.cz Vondra s tím, že má představu, jaký z ptáků by to mohl být.

„Zároveň si ale nemyslím, že by to měli určovat politici. Návrhy může připravit Česká společnost ornitologická a z těch by pak mohli vybírat mladí lidé. Cílem vlastně je nejenom napravit to, že jako jediná země v Evropě, ještě vedle Slovenska, nemáme národního ptáka, ale zároveň připoutat pozornost k ochraně přírody a ptactva zvlášť,“ dodal.

Podobný názor má i sám premiér Petr Fiala. „Předpokládáme, že by se do ankety zapojily především školy, abychom v dětech a studentech vyvolali zájem o naši zemi, ale hlavně o životní prostředí, přírodu, to co nás obklopuje a v čem žijeme. To je hlavní smysl celé aktivity,“ poznamenal s tím, že favorita mezi ptactvem zatím nemá.

Přípravu má na starosti ministerstvo životního prostředí společně s již zmíněnou Českou společností ornitologickou. To je ale zatím vše, co se k národní anketě ví. Další detaily se začínají teprve řešit.

„V tuto chvíli jsou dotazy na anketu předčasné, paní ministryně (Anna, pozn. red.) Hubáčková se plánuje v blízké době sejít se zástupci České společnosti ornitologické, aby se o obrysech celostátní kampaně pobavili. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedla za resort Dominika Pospíšilová.

„S ministerstvem životního prostředí jsme si zatím jen potvrdili, že celou věc bude potřeba důkladně připravit. Žádné konkrétní kroky zatím neproběhly. Ostatně, před vládou stojí v ochraně přírody mnoho důležitějších otázek, než je volba národního ptáka,“ poznamenal ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Orel bělohlavý

Poukazuje zároveň, že v této věci bude potřeba si vše dobře promyslet. A zodpovědět si také otázku, kde národní pták najde využití. Jeden příklad ze zahraničí - Spojené státy americké mají orla bělohlavého. Ten se objevuje například ve znaku prezidenta USA.

Aby se z volby nestala fraška

Česko má zatím jen národní strom - lípu. A právě lipové listy se objevují na státním znaku země a na vlajce prezidenta republiky. „Právě proto je ale potřeba napřed důkladně rozmyslet, co vlastně má národní pták symbolizovat, jak se bude používat. Budeme například měnit standartu prezidenta, aby se na ní národní pták objevil podobně, jako jsou tam listy národního stromu lípy?“ poznamenal Vermouzek.

„Určitě bude potřeba vše připravit tak, aby se z volby národního ptáka nestala fraška. Již nyní koluje po internetu mnoho vtipů na toto téma. Myslím, že to není úplně špatně, že humor k životu rozhodně patří. Současně si jsem jist, že lze připravit výběr národního ptáka tak, aby se ve frašku nezměnil,“ dodal šéf ČSO.

Vondra v tomto ohledu uvedl, že osobně by si nekladl ambice dávat zvíře do státem uznávané symboliky. „Uvidíme, jak se to uchytí, jak budou Češi schopni a ochotni pracovat se svými národními symboly. My v tomhle nepatříme ve světě ke špice, i s tou lípou to je celkem skromnější,“ uvedl. „Jde spíše o to upoutat pozornost na nějakého ptáka, který je pro nás typický a máme ho rádi,“ dodal.

Redakce iDNES.cz se obrátila i na ministerstvo životního prostředí s dotazy, jaké využití by případně nový symbol země mohl mít. Resort neodpověděl.

Česko je jednou z menšiny zemí, která národního ptáka nemá. Například symbolem Francie je galský kohout, Litvy čáp bílý, Rakušané mají vlaštovku obecnou. Ptačí symbolika ale funguje i mimo Evropu, kdy známým symbolem Nového Zélandu je pták kivi jižní. Čeští ornitologové už od počátku devadesátých let pořádají anketu o „Ptáka roku“. V letošním roce se jím stal zvonek zelený, loni to bylo káně lesní.