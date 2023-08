Muchomůrky tygrované, lysohlávky... Přibývá potíží i halucinací z hub

Jen v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně zaznamenali za poslední dva týdny osm případů zdravotních potíží z hub. „Naštěstí nešlo o toxickou otravu. Pacienti měli zažívací problémy po konzumaci špatně upravených nebo špatně stravitelných hub. Pět lidí šlo domů po ambulantním vyšetření a ošetření, které zahrnovalo i výplach žaludku. Tři lidé byli hospitalizovaní několik dní na interním oddělení, kde dostávali infuze k zavodnění,“ říká mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Několik pacientů přivedla před několika dny do nemocnic v Krnově a Valašském Meziříčí záměna muchomůrek. Třicetiletá žena z Krnovska chodí na houby už patnáct let a kromě jiných druhů sbírá i chutné muchomůrky růžovky. Tentokrát k nim ale omylem přidala i jednu jedovatou a halucinogenní muchomůrku tygrovanou. Několik hodin poté, co houby usmažila a snědla, začalo peklo.

Měla jsem bolesti a pocit, že schody jezdí

„Rozbolela mě hlava a strašně moc i břicho. Několikrát jsem zvracela. Pusu jsem měla plnou slin, brněly mě prsty. Když jsem šla v domku do patra k prarodičům, zdálo se mi, že schody jedou. Vše se vlnilo a bylo zpomalené,“ líčí žena.

Přemýšlela, z čeho je jí tak zle a vzpomněla si, že jedna z růžovek se při loupání i na pánvi zbarvila trochu jinak. Nakonec zavolala záchranku a strávila několik dní na interním oddělení krnovské nemocnice. „U pacientky jsme zahájili symptomatickou léčbu. Ta byla úspěšná a žena mohla být brzy propuštěna domů,“ říká primář interního oddělení Bronislav Čapek. Zdůraznil, že při podezření na otravu houbami je vždy důležité co nejdříve vyhledat lékaře.

Žena poděkovala zdravotníkům za to, že je opět fit a přiznala, že o víkendu se opět chystá do lesa. „Houbaření je můj celoživotní koníček. Ale muchomůrkám růžovkám se budu raději vyhýbat. Ostatním houbařům po vlastní zkušenosti doporučuji dávat do košíku jen houby, které bezpečně poznají. Osobně už podobný stav nechci nikdy zažít,“ dodává.

V krnovské nemocnici skončil také pětiletý chlapec, který na zahradě snědl neznámou houbu. Lékaři požádali o konzultaci mykologa, který houbu určil jako nejedovatý hnojník obecný. Chlapec v průběhu hospitalizace nejevil známky otravy a po krátké době byl propuštěn domů.

Lékaři v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí řešili v minulých dnech již dvě závažné otravy pravděpodobně muchomůrkou tygrovanou. I přesto, že manželský pár ve středním věku tvrdil, že houby dobře rozezná, strávil na tamním interním oddělení tři dny.

Muchomůrky se pletou i s holubinkami

„Mnozí lidé sbírají holubinky, po nichž bývají potíže časté – ne všechny jsou totiž jedlé a častá je jejich záměna za muchomůrku zelenou či tygrovanou, což se zřejmě stalo v tomto případě,“ uvádí primářka valaškomeziříčského interního oddělení Marie Černochová.

Podotkla, že otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, celkovou únavou i halucinacemi. V začátcích ale podle ní nelze odlišit tyto příznaky od jiné otravy jídlem, léky nebo chemikáliemi. Na možnost otravy houbami proto musí myslet vyšetřující lékař a cíleně se ptát pacienta na požití hub, a to i několik dní zpětně.

„Největším nebezpečím, které může houbaře po požití jedovaté houby potkat, je těžké poškození jater. To může skončit i jejich selháním a smrtí. To je typické pro otravu muchomůrkou zelenou. Jiné druhy hub mohou významně ovlivnit funkce nervové soustavy a psychiku,“ upozorňuje primářka Černochová s tím, že další jedovaté houby, například některé holubinky, působí „pouze“ zvracení a průjem za krátkou dobu po požití.

S pacienty, kteří měli potíže po pozření hub, se v minulých dnech setkali i lékaři nemocnic v Hradci Králové, Uherském Hradišti, Ostravě, Bruntále i jinde.

„Jeden pacient měl zažívací potíže po požití halucinogenních lysohlávek, zůstal v nemocnici jeden den na pozorování. Další přišel do interní ambulance s podezřením na otravu houbami, která se však nepotvrdila,“ říká mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Primářka Černochová upozornila, že lidé by měli sbírat jen hřibovité houby, a to pouze takové, které dobře znají. „To je základní předpoklad, jak se vyhnout zdravotním potížím,“ říká lékařka s tím, že nutná je dostatečná tepelná úprava hub a nevhodné je zapíjet houby alkoholem.

Pomohou vzorky hub či zvratků

Když potíže nastanou, není nutné přehánět to ani s pitím vody. „Před několika týdny byl na našem urgentním příjmu pacient se žaludečními problémy, které podle něj způsobilo požití hub. Údajně podle rady na internetu vypil asi pět litrů vody a teprve po vyzvracení vyhledal pomoc. Bylo to příliš dlouho po požití hub, takže se nedalo prokázat, zda byly příčinou potíží. Ale jeho zdravotní stav nevyžadoval hospitalizaci a už ani výplach žaludku,“ popisuje mluvčí Městské nemocnice Ostrava Andrea Vojkovská.

Primář tamního interního oddělení Jan Šmíd přidává doporučení: „Když se jedná o podezření na otravu houbami, je důležité vyvolat zvracení. K tomu stačí vypít půl litru slaného roztoku, více tekutin nebývá potřeba. Poté by měl člověk co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Neměl by ale sám řídit, měl by se nechat do nemocnice dopravit,“ radí primář. A dodává: „Vždycky je vhodné vzít s sebou zbytky hub, ať syrových nebo tepelně upravených, a pokud nejsou, tak i vzorek zvratků.“