Odstupte, nebo vás odvoláme. Koalice zvýšila tlak na Vildumetzovou

Redakce iDNES.cz oslovila i předsedu hnutí ANO. Ani ten však dosud na dotazy nereagoval.

Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka už v minulém týdnu ve čtvrtek řekl, že Mračková Vildumetzová by kvůli stykům s obviněným z korupční kauzy pražského dopravního podniku měla rezignovat. Jurečka dodal, že je na místě nové jednání o obsazení funkcí ve vedení dolní komory, pokud by to neučinila.

Politička v neděli před několika dny zdůrazňovala, že z funkce odstoupit nehodlá. Výzvy, aby to udělala, považuje za absurdní. Koalice má díky převaze ve Sněmovně možnost ji sesadit.

K odstoupení ji nejčerstvěji ve čtvrtek vyzval i poslanecký klub TOP 09. Na Twitteru o tom informoval místopředseda strany Jan Jakob. „Politici hnutí ANO kážou vodu a pijí víno,“ zdůraznil ve svém příspěvku.

„A ještě o tom trapně lže. Poslanecký klub TOP 09 ji proto vyzývá k odstoupení. Pokud tak neučiní, podnikneme kroky k jejímu odvolání,“ napsal.

K odstoupení vyzval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho ‚koho sotva znáte přes manžela‘, jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa,“ napsal na Twitter.

Kontaktem z kauzy Dozimetr je podle webu Neovlivní.cz Zakaría Nemrah, který je od června ve vazbě v kauze Dozimetr. Podle webu byl na svatbě místopředsedkyně Sněmovny i se svojí partnerkou, což potvrzují fotografie i videa, která kolují na internetu.

Kontakty se zatčeným zlehčovala

Místopředsedkyně však kontakty se zatčeným Nemrahem zlehčovala a tvrdila, že ho vlastně skoro nezná. Zakaría Nemrah byl přitom podle zjištění Neovlivní.cz na její svatbě. Dokládají to svědectví, které má redakce k dispozici. A také video ze svatby, které měla Jana Mračková Vildumetzová dodnes umístěné na sociální síti. Pak ho smazala.

Filip Reinöhl @FilipReinohl Prý se někde ztratilo svatební video ⁦@JVildumetzova⁩… tak kdybyste hledala, tady jsem si dovolil ty romantické tanečky ⁦@AndrejBabis⁩ s Nemrahem. Tak čau lidi https://t.co/vp0MFHLcjT oblíbit odpovědět

„Jasně, že byl Zaky na jejich svatbě. Byli přátelé. Všichni tři, nikoli jen Zaky s Mračkem, jak teď Vildumetzová tvrdí,“ uvedl podle Neovlivní.cz jeden ze svědků. Na svatbě političky byl i předseda ANO Andrej Babiš, tehdy ještě coby premiér.

ANO minulý týden Mračkovou Vildumetzovou podpořilo. Nová zjištění, že zatčený podnikatel Zakaría Nemrah byl na její svatbě za svědka a později se dokonce stal kmotrem jejího dítěte, podle TOP 09 jasně popírají její předešlé vyjádření:

„Tento pán byl kamarádem mého manžela, já jsem se s ním nestýkala a ani jsem s ním nehovořila nad rámec společenských povinností,“ tvrdila.

„Je tak zjevné, že stínová ministryně vnitra Vildumetzová nejenže nedokázala věrohodně vysvětlit vztah k jednomu z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Zakaríovi Nemrahovi, ale záběry z její svatby dokonce dokazují, že nemluvila pravdu,“ vysvětlil dále kroky poslaneckého klubu Jakob.

Podle policie se Zakaría Nemrah do trestné činnosti prokazatelně zapojil nejpozději v červnu 2020. Tedy právě v době, kdy se stal kmotrem dítěte bývalé karlovarské hejtmanky.

„Poslanci TOP 09 tyto skutečnosti považují za natolik závažné, že požadují, aby Jana Mračková Vildumetzová vyvodila osobní zodpovědnost a odstoupila z funkce místopředsedkyně Sněmovny. Pokud tak neučiní, začnou sami sbírat poslanecké podpisy nutné k jejímu odvolání,“ dodala TOP 09 v tiskové zprávě.

„Dozimetr se dotýká i dalších politiků, kteří by měli vyvodit odpovědnost. Třeba Jiří Pospíšil. Dále jeden ze členů této korupční chobotnice působil jako poradce na MMR pod Klárou Dostálovou v zakázce na Digitalizaci stavebního řízení, kde se má investovat více jak miliarda,“ doplnil Bartoš s tím, že Piráti korupční kauzy a podivné kamarádšofty nemají.

„Třináct let máme zcela čistý štít. A naopak všude, kde máme tu možnost, zavádíme opatření, která riziko korupce snižují,“ komentoval předseda Pirátů.