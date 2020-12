Malostranský zápisník: Vánoce na krku = posledních 96 hodin covidu

* Premiér Andrej Babiš byl v týdnu na kolenou, poníženě prosil opozici, aby při hlasování o státním rozpočtu odešla ze sálu, a umožnila ho tak schválit. Jasně – Babiš tragicky podcenil vyjednávání o rozpočtu, ale překvapivá byla reakce na jeho prosbu. Opozičníci byli pobouřeni, jako kdyby po nich chtěl něco nemravného. Sotva plnoletá poslankyně Tereza Hyťhová (po přeběhnutí z SPD nyní u Klause juniora) školila 66letého premiéra, že je přidrzlý, lidovec Jan Bartošek byl šokován, že by těch pár minut na chodbě nevykonával svůj mandát, a zradil tak své voliče. Tak zpátky na zem. Hlasování nohama (tedy odchod ze sálu při hlasování) je úplně běžný instrument ve všech parlamentních demokraciích. A zrovna lidovci ho léta s oblibou využívají i u sebevíc důležitých hlasování. Odešli, když se v roce 2000 hlasovalo o prezidentem vrácené opozičněsmluvní volební reformě. Odešli o šest let později při hlasování o důvěře první Topolánkově vládě. Odešli loni na podzim při hlasování o daňovém balíčku, který zdražoval tabák a lihoviny... Samozřejmě, parlament je velké divadlo, ale musí to fakt být i šmíra?