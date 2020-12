Malostranský zápisník: Úplně nové hnutí plné úplně nových bafuňářů

* Mikuláš Minář představil úplně nové hnutí, v němž chce s úplně novými lidmi dělat úplně novou politiku. Je to hotový festival panenské čistoty a nezávislosti, mezi kandidáty a podporovateli jsou třeba: expremiér Petr Pithart (dříve KSČ, OF, OH, dnes KDU-ČSL), soudkyně Eliška Wagnerová(dříve členka ODA, později senátorka za Stranu zelených), jaderná fyzička Dana Drábová (v několikerých volbách kandidovala za SNK-ED nebo za STAN), aktivista David Ondráčka (dříve člen a volební kandidát Unie svobody, později Babišův adept na ministra vnitra), náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (kandidoval postupně za KDU-ČSL, Praha 7 sobě a Praha sobě), podnikatel Martin Hausenblas (bývalý člen TOP 09, náměstek ústeckého primátora za PRO! Ústí, kandidoval leckam též za STAN, Změnu, HNHRM či JsmePRO!), Mariana Čapková (dříve členka a kandidátka KDU-ČSL, dnes zastupitelka za Praha sobě) a další. Zdá se, že jediným politikou nepolíbeným je tam sám Minář, ale je to pochopitelné: kde ty nové lidi pořád brát, tolik nedostudovaných bohoslovců teologická fakulta zase ročně nevyplivne.