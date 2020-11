Malostranský zápisník: Ženám se peče volební dárek, co dostaneme my chlapi?

* Premiér Andrej Babiš pověřil ministryni Alenu Schillerovou, aby našla způsob, jak může český stát po vzoru Skotska vydávat ženám zdarma menstruační vložky a tampóny. Když si tak premiér tři čtvrtě roku před volbami naklonil ženy (případně jiná menstruující pohlaví), jsme teď my chlapi coby rovněž zajímavý voličský segment plni očekávání, co to hodí nám. Protože i my máme spoustu potřeb, které nás stojí slušné prachy.