Je zázrak, kolik lidí můj příběh oslovil, říká Mirka. A řeší, kam na operaci

Jak pro vás bylo těžké sdílet svůj příběh veřejně?

Odhodlávala jsem se k tomu strašně dlouho. Hrozně dlouho jsem do toho vůbec jít nechtěla. Ani ne proto, že bych nechtěla jít se svým kouskem kovu na světlo světa, ale bylo mi hodně proti srsti ocitnout se ve středu pozornosti a „vyžebrávat si“ peníze. I teď mám problém srovnat se s tím, že se na mě skládali lidé po stokorunách - studenti, maminky na mateřských dovolených, senioři. Že tady vybírám peníze od lidí, kteří sami nemají na rozhazování.

První tři miliony jste vybírala několik týdnů, poslední dva jste vybrala během 48 hodin. Čím si vysvětlujete, že jste peníze získala tak rychle?

Nevím, čím jsem tak oslovila. Možná je to příběh, se kterým se spousta lidí dokáže ztotožnit. Hodně lidí mi píše, že v tom systému taky narazili. Že jsou rádi, že o tom začal někdo mluvit a evidentně v tom systému něco špatně je. Například se na mě obracejí lidé s otázkami, která pracoviště bych jim v zahraničí doporučila. Myslím, že není v pořádku, aby si pacienti museli hledat péči v zahraničí svépomocně.



Co jste zrovna dělala, když jste zjistila, že částka přesáhla pět milionů?

Protože jsem měla telefon už od rána zasypaný spoustou zpráv a telefonátů od přátel a známých, že se k finální částce rychle blížíme, tak jsem účet samozřejmě sledovala. Byla jsem prakticky stále online.



Jak jste se cítila?

Musím říct, že to doteď zpracovávám. Vůbec nikdo by ani v těch nejdivočejších snech ještě v listopadu netipoval, jak strašně rychle se ta částka podaří vybrat. Je to skutečně zázrak. Podpora ze všech stran je naprosto ohromná, i vzkazy na účtu.

Setkala jste se i s nějakými negativními reakcemi?

Všeho všudy byly asi dvě. Ale že by vyloženě někdo negativním způsobem útočil na mě, to vůbec. Ta vlna podpory je naprosto neskutečná a 99,9 % všech zpráv, které jsem dostala, byly plné slov podpory. Až jsem vážně zaskočená, kolik lidí můj příběh oslovil.



Za jak dlouho jste původně odhadovala, že peníze vyberete?

Moje kolegyně měla takový velmi odvážný odhad, když jsme v prosinci začínali, že to do konce února vybereme. My jsme se všichni smáli a říkali jsme „no to asi ne“. A nakonec se ty peníze vybraly přesně za jeden měsíc a jeden den.

Jaká konkrétní pracoviště teď zvažujete?

V současné chvíli zvažuji nejvíc Liverpool. Zároveň teď taky řeším pracoviště v Chicagu. Díky Ivaně Danišové, která podobný problém řešila před několika lety, se podařilo kontaktovat i zahraniční pracoviště v Americe a Japonsku. Pravděpodobně bych to tedy konzultovala i s lékaři tam, protože to vypadá, že technologické možnosti tam zase budou trochu jiné.

Už máte představu, kdy k zákroku dojde?

To zatím vůbec nemám. Nikdo si nedokázal představit, že to půjde takhle hrozně rychle. Teď začínáme řešit veškerou administrativu, dalším krokem jsou osobní konzultace na jednotlivých pracovištích. Ať už v Liverpoolu nebo Chicagu. Po porovnání možností proběhne opětovná konzultace s odborníky, v něž mám důvěru, a potom finální výběr pracoviště a stanovení termínu. Časový horizont si v tuto chvíli vůbec netroufám odhadnout.

Jak konkrétně vám zákrok změní běžný život?

S okem už začínám mít problém, o přední zuby bych taky do budoucna přišla. Takže primárně bych chtěla vyřešit to. Snad se také vzhledově přiblížím nějaké normě.



Vybrala jste o téměř půl milionu korun víc, než jste plánovala. Co s těmi penězi plánujete udělat?

To, co sama nevyužiji na sérii operací, v každém případě zůstane uschováno pro lidi, kteří narazí na podobný problém. Tu částku jim potom s velkou radostí předám.