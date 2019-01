Může na zákrok, který jí změní život. Lidé pomohli a vybrali pět milionů

Účet Mirka založila už v létě, s jeho propagací začala v prosinci. Zatímco první dva miliony vybírala několik týdnů, ke konci už částky naskakovaly skokově. Zatímco ještě v úterý večer bylo na účtě přes tři miliony, ve středu odpoledne to už byly miliony čtyři. Cifra 5 000 000 se na účtě objevila ve čtvrtek okolo jedenácté hodiny dopoledne.



Ze začátku byla Mirka k pořádání sbírky skeptická, protože pět milionů je vysoká částka. „Když se na to člověk podívá, tak většinou jsou to příspěvky po stovkách, jsou to jednotlivci. Je to neuvěřitelné,“ uvedla v úterý večer, kdy byly na účtě necelé tři miliony. Peníze jí mají proplatit sérii zákroků čítající transplantace kostí a tkání na zařízení v zahraničí (celý příběh k přečtení zde).



Potom, co Mirka ve čtrnácti letech vyhrála souboj s rakovinou, lékaři jí do tváře umístili titanovou mřížku. Ta však před šesti lety začala jednatřicetileté ženě pronikat tkání ven a ohrožovat jí zrak i zuby. „Byl to u nás poměrně experimentální zákrok, takže je pravděpodobně mřížka větší, než by měla být. Tkáň je navíc velmi tenká, a tak ji mřížka jednoduše protrhla,“ popsala Mirka.

Protože česká pracoviště obcházela bez konkrétnějšího výsledku, rozhodla se oslovit odborníky v zahraničí. A našla. Jedno takové zařízení je například v německém Hannoveru. Zákrok však stojí pět milionů korun. „Od té doby jsme začali kolečko o úhradu ze strany pojišťovny a bohužel bylo takové docela marné, a to se nám snažila pomáhat velká spousta lidí,“ uvedla.



Aby jí pojišťovna zákrok uhradila, Mirka by totiž musela získat dokument, že ho nikdo v Česku provést nedokáže. „Celá ta akce není z plezíru, nebo že bych si řekla že chci, aby mě operovali v zahraničí. Chci, ale z objektivního důvodu. Protože jsem to konzultovala s mnoha lékaři. Ti se shodli na tom, že realizovat to v České republice s sebou nese vyšší riziko,“ vysvětlila. Rozhodla se proto získat peníze prostřednictvím veřejné sbírky.