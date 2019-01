Potřebuje nový obličej. V Česku nejsou zkušenosti, pojišťovna nepomůže

Začalo to bolestí zubů, pokračovalo zánětem dutin. Po konzultaci u zubaře a rentgenologickém vyšetření jela tehdy čtrnáctiletá Mirka Dobešová na vyšetření do Olomouce, kde lékaři provedli odběry a rozbor tkání.

„Když zjistili, s čím mají tu čest, rovnou mě expedovali do Prahy. Řekli, že v Olomouci je to neřešitelné,“ popsala dnes jednatřicetiletá žena. Lékaři zjistili, že má rakovinu – alveolární rhabdomyosarkom.

V Česku byl jediný chirurg, který byl schopný ji operovat. „Hráli jsme o čas, bylo to o dnech. Kdyby mě operoval o pár dní později, tak jsem přišla o oko,“ dodala.

Během jediné devítihodinové operace lékaři vyoperovali spolu s nádorem i kosti, horní čelist, lícní kost a podočnicový oblouk. „Aby mi takříkajíc oko nespadlo do pusy, tak ho museli podložit titanovou mřížkou,“ líčí žena.



I přes nepříznivé prognózy se Mirka vyléčila. Vystudovala vysokou školu a začala pracovat. To trvalo do doby přibližně před šesti lety, kdy začala mřížka pronikat tkání ven. „Byl to u nás poměrně experimentální zákrok, takže je pravděpodobně mřížka větší, než by měla být. Tkáň je navíc velmi tenká, a tak ji mřížka jednoduše protrhla,“ popsala. Od té doby tkáň dále ustupuje.

Mřížka proniká tkáně stále víc a táhne Mirce dolů oční víčko a tak ohrožuje její zrak. „Zároveň mi ustupuje i dáseň, takže brzy přijdu o přední zuby. Je to skutečně jen otázka času,“ doplnila Mirka. „Někteří lékaři se diví, že jsem schopná fungovat tak, jak funguji,“ dodala.



Od čerta k ďáblu

Mirka proto začala obcházet česká pracoviště. Vždy bez konkrétního výsledku. „Bylo to takové od čerta k ďáblu. Vždy mi řekli ‚ještě se zeptejte někde‘ a ‚ještě byste to mohla zkonzultovat tamhle‘,“ posteskla si.



Dala proto na rady odborníků a obrátila se na experty v zahraničí. Našla tak několik zařízení, která mají s podobnými zákroky dostatek zkušeností. Jedno z nich je například v německém Hannoveru. „Už mě chtěli objednat na konkrétní termín. Já jsem řekla, že je to milé, ale že na to bohužel nemám peníze. Tak se divili a ptali se, jestli si platím zdravotní pojištění,“ uvedla. Zákrok by totiž stál přibližně pět milionů korun.



Mirka tak začala řešit možnost úhradu ze strany pojišťovny. „V první fázi musíte mít žádost, kde doložíte, že žádné české pracoviště není schopné zákrok provést,“ uvedla. Dokument však nikde nezískala.



„Na některých pracovištích by totiž ten zákrok velice rádi realizovali. Bohužel jsem však byla varována, že zkušenosti s podobnými typy rekonstrukčních operací jsou v ČR ve srovnání se zahraničím malé,“ uvedla. Současně Mirka celou situaci konzultovala i na zahraničních pracovištích a také s českými lékaři působícími mimo Česko. Ti jí potvrdili, že provádět takový zákrok v České republice s sebou nese vyšší riziko. „Díky, ale pokusů už jsem si užila dost,“ dodala.

Zákrok zvládnou jen dvě německá pracoviště

Když se však obrátila na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, odmítla ji s tvrzením, že zákrok mohou provést všechny fakultní nemocnice v Česku. „V Německu mi přitom řekli, že maximálně na dvou jejich specializovaných pracovištích toto zvládnou,“ pochybuje Mirka.



Jako řešení pojišťovna Mirce nabídla, aby předstoupila před posuzovací komisi, která by zhodnotila, zda je zákrok v Česku proveditelný. „Když mi několik specialistů řeklo, že je to nesmysl, tak se tady nechci handrkovat s dalšími českými doktory. Navíc s těmi, u kterých jsem stejně byla. Protože lidí, kteří by toto mohli dělat, je tu hrstka,“ dodala. Například právě v Německu by přitom mohla operaci podstoupit okamžitě.

„Platná legislativa neumožňuje zdravotní pojišťovně, aby sdělovala třetím stranám informace o zdravotním stavu či zdravotních službách poskytovaných konkrétním klientům. Ani o okolnostech, které se zdravotním stavem konkrétních klientů souvisejí,“ komentoval mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

„V obecné rovině mohu říci, že obdobnou zdravotní péči, na kterou se dotazujete, VZP svým klientům standardně zajišťuje a hradí například ve Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze,“ dodal Tichý. Redakce iDNES.cz požádala VFN o vyjádření, zatím však nezískala odpověď.

Tři miliony korun za měsíc

Nakonec se proto Mirka uchýlila k veřejné sbírce, které se dlouhou dobu bránila. „Protože to vybírám od lidí, kteří sami mají svých problémů dost. Ale ta situace už bohužel nešla řešit jinak,“ vysvětlila. Za měsíc vybrala přes tři miliony korun. Většina lidí přispěla částkami v řádu stokorun či tisíců. „Dojímám se nad tím, co lidi k příspěvkům píší. Je tam strašná spousta podpory. Ta solidarita je obrovská,“ pousmála se mladá žena.



Až peníze vybere, plánuje zákrok absolvovat buď v Hannoveru nebo Liverpoolu. Podle plánu, který jí vytvořili lékaři právě z Hannoveru, by musela podstoupit alespoň tři operace.

„V první fázi by mi vyrazili přední zuby, nějakým způsobem transplantovali kost, aby se vytvořil nějaký základ. Pak by následovaly transplantace tkání a potom nějaké plastické operace,“ popsala.