Vánoční večírek prověřuje inspekce práce. Hrozí pokuty, ne však Jurečkovi

„Danou věcí se orgány inspekce práce v současné době zabývají, získané informace průběžně vyhodnocují, přičemž následně bude rozhodnuto o dalším postupu,“ potvrdil Kolibač. Dochází přitom k paradoxní situaci, protože inspektorát práce sám spadá pod MPSV. Prověřuje tak svou nadřízenou organizaci a de facto i její pracovníky.

Zákoník práce totiž jasně uvádí, že je „povinnost pro zaměstnance nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele“.

„Dodržování této povinnosti zajišťuje a kontroluje primárně zaměstnavatel, a to ve vazbě na jeho povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,“ uvedl k zákoníku Kolibač.

Pokuta se může týkat jednotlivců

„V důsledku provedených kontrol může být následně provedeno přestupkové řízení,“ dodal Kolibač.

Uvedl také, že v letech 2022 až 2023 byly pravomocně uloženy zaměstnavatelům čtyři pokuty v souhrnné výši 55 tisíc korun za to, že zaměstnavatel nezajistil na pracovišti dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů.

Jak upozornil právník Jaroslav Ortman, případná pokuta se může týkat také jednotlivců, kteří na večírku byli, ale ne samotného Jurečky. „Jurečka totiž není zaměstnanec, to je člen vlády, takže toho se to netýká. Navíc má poslaneckou imunitu,“ uvedl. „Má však jinou odpovědnost, a to morální. A v ní naprosto selhal,“ řekl pro iDNES.cz Ortman.

Vánoční večírek v rezortu práce a sociálních věcí spustil vlnu kritiky ministra Jurečky, který zprvu nedokázal vysvětlit, proč večírek okamžitě po informaci o střelbě na filozofické fakultě nepřerušil.

Za svůj přešlap se ministr omluvil. Řekl také, že se poradí s celostátním výborem KDU-ČSL, zda má rezignovat. Premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na to uvedl, že jeho výměnu ve vládě neplánuje. „Byla to chyba, velká chyba, kterou si uvědomuje, veřejně to řekl a také se omluvil,“ dodal Fiala.