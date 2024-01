O střelbě nevěděl, dozvěděl se to pozdě. Šest Jurečkových lží o vánočním večírku

1 Akce začala před prvními informacemi o střelbě

Jurečka: „Naše setkání začalo v 15 hodin, tedy ještě dříve, než přicházely první zprávy o bezprecedentním útoku šíleného vraha.“

Podle oficiální pozvánky na Společné vánoční setkání s ministrem Marianem Jurečkou se však akce konala od 15:30 hodin ve vstupní hale ministerstva. Přišlo okolo 400 lidí, jen catering stál 400 tisíc korun. Střelba začala minutu před 15. hodinou, policie o ní informovala v 15:17 hodin na síti X. O pět minut později už o střelbě informovala média.

2 Dozvěděl jsem se informace až v 19 hodin

Jurečka: „Více o tom, co se stalo, jsem se stejně jako všichni ostatní dozvěděl až kolem 19. hodiny. Že je na místě více zraněných a mrtvých lidí, policie oficiálně oznámila jen krátce před tím.“

SMS zprávu o mimořádném zasedání vlády poslal Úřad vlády v 17:03 hodin. Jurečka tvrdí, že se na telefon až do 18:26 hodin nepodíval. Policie o tom, že na místě jsou mrtví a zranění, poprvé informovala na síti X v 15:32. Další ministři přiznali, že o střelbě navzájem komunikovali.

3 Nikdo mi o střelbě na fakultě neřekl

Jurečka: „Až do 18:26 jsem informace o střelbě neměl.“

Jeden z hostů večírku potvrdil, že se s ministrem o střelbě na filozofické fakultě bavil těsně po 16. hodině. Čas ví přesně, v půl páté vyřizoval telefon. „Nikdy jsem nepopíral, že bych v průběhu odpoledne neslyšel kusé informace o střelbě, zabral jsem se však do diskuse se svými zaměstnanci a nevěnoval bohužel patřičnou pozornost vývoji,“ otočil po konfrontaci Jurečka.

4 Kdybych to věděl, poslal bych lidi domů

Jurečka: „Kdybych měl informace v reálném čase po 16. hodině v plném rozsahu, setkání by skončilo dříve, podobně jako na ministerstvu kultury.“

I na resortu kultury se konalo setkání zaměstnanců, které ministr kultury Martin Baxa okamžitě rozpustil. Ministr se o střelbě bavil se zaměstnanci po 16. hodině. Podle svědka MF DNES byla střelba hlavním tématem, které většina přítomných řešila. Večírek Jurečka neukončil, odešel ale na jednání vlády.

5 Večírek skončil v devět a ministr neřekl, zda se tam vrátil

Mluvčí ministra Kateřina Procházková: „Se začátkem jednání vlády (od 21 hodin) bylo setkání ukončeno a lidé se začali rozcházet domů.“

Novináři zveřejnili video, které dokazovalo, že v atriu ministerstva se tančilo ještě před půlnocí, na budově už visely černé vlajky. Jurečka následně po dvou týdnech mlčení přiznal, že se na večírek vrátil a odcházel zhruba v půl čtvrté ráno. Většina z lidí, kteří zde zůstali, byli Jurečkovi kolegové, tedy vedení ministerstva.

6 Zůstali tam lidé v atriu a já s nimi

Jurečka: „Po jednání vlády jsem se na ministerstvo vracel do kanceláře vyřídit nezbytné věci, pak jsem sešel do atria, kde bylo třicet nebo čtyřicet lidí, se kterými jsem tam zůstal až do ukončení vánočního setkání.“

Podle informací MF DNES se z atria večírek ještě přesunul do jedné z kanceláří, a to vrchního ředitele sekce informačních technologií a bývalého ředitele Úřadu práce Karla Trpkoše. Ten včera informace nepopřel. „Téma vánočního večírku není téma, ke kterému bych se chtěl vyjadřovat,“ odepsal Trpkoš.

7. ledna 2024