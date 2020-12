Nestačí být proti, říká Minář. Zveřejní svou představu o restartu politiky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Už v říjnu založil spolek Pro ČR. Klade si za cíl vytvořit svobodnou, spravedlivou a bezpečnou zemi a chce vytvořit sílu, která změní Česko k lepšímu.



„Zašel jsem příliš daleko a obětoval jsem příliš mnoho na to, abych teď dokázal sedět s rukama v klíně, vyčkával, jak to dopadne, a neudělal pro změnu všechno, co bude v mých silách. Došlo mi, že už mi nestačí být proti. Došlo mi, že chci být především PRO,“ napsal na své facebookové stránce Minář.

Minář odešel koncem září z vedení spolku Milion chvilek pro demokracii, vystoupil z něj 5. října. Jeho nástupce Benjamin Roll pak oznámil, že spolek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a nikdy nebude kandidovat ve volbách. Loni v červnu se na pražské Letné největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo až 250 tisíc lidí.